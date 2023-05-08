قبلان: عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضرورة عربية ومصلحة لبنانية

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان أن "عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضرورة عربية ومصلحة لبنانية كبرى، والمطلوب أن يعود لبنان إلى المصالح اللبنانية، لأن هذا النحو من قطيعة لبنان لسوريا كارثة على المصالح الوطنية".



واضاف "بكل صراحة أقول: القطيعة مع سوريا تمثل مصالح واحد في المئة من زواريب الزعامات فيما 99 في المئة من مصالح لبنان تتوقف على المصالح اللبنانية - السورية المشتركة، ولا حياد بمصالح لبنان".