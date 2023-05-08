الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مياه بيروت وجبل لبنان دعت المشتركين الى تسديد البدلات المترتبة عليهم عن عام 2023
أخبار لبنان
2023-05-08 | 05:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مياه بيروت وجبل لبنان دعت المشتركين الى تسديد البدلات المترتبة عليهم عن عام 2023
مياه بيروت وجبل لبنان دعت المشتركين الى تسديد البدلات المترتبة عليهم عن عام 2023
أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، أنها "وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2023، إعتبارا من تاريخ 16/1/2023".
ودعت "جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2023 وما قبل، إلى الجباة المختصين أو لدى دوائر التوزيع التابعين لها".
وإعتذرت من مشتركيها عن, "إمكانية تلبية خدمة التسديد عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT، أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت"، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد، علما أنها وتسهيلا للمشتركين لتسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عمدت إلى إدخال خدمة بواسطة آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE في دوائر التوزيع التابعة لها.
وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2023 لفترة أقصاها كانون الأول 2025.
2- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2025.
3- تخفيض بدل تأسيس الإشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
- (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
- (24%) لاشتراكات المياه بالعداد.
5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
6- تخفيض بدل تجديد اشتراك المؤقت بنسبة (90%).
7- تقسيط بدلات العام 2023 لغاية، اصبحت على ثلاث دفعات ومفصلة على الشكل التالي:
على ثلاث دفعات يستحق قبل نهاية شهر
الأولى أيار، الثانية آب، الثالثة كانون الاول
على دفعتين يستحق قبل نهاية شهر
الاولى – حزيران، الثانية- كانون الأول
وإعتبرت أن "هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
بيروت
لبنان
المشتركين
تسديد
البدلات
المترتبة
عليهم
التالي
قرم : خطر حقيقي على قطاع الإتصالات
فتّوح التقى دوريل في الاليزيه وتبلغ رعاية ماكرون للقمة المصرفية في 24 الحالي في باريس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-05-03
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تطلق حملة للكشف عن المخالفات
أخبار لبنان
2023-05-03
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تطلق حملة للكشف عن المخالفات
0
أخبار دولية
2023-03-31
إضراب تحذيري لنقابة عمال مؤسسات مياه بيروت وجبل لبنان الثلاثاء 4 نيسان
أخبار دولية
2023-03-31
إضراب تحذيري لنقابة عمال مؤسسات مياه بيروت وجبل لبنان الثلاثاء 4 نيسان
0
أخبار لبنان
2023-02-27
"مياه بيروت وجبل لبنان": تصليح العطل في خط الضخ الرئيسي وتحويل الطريق قبالة سوبرماركت توفير في الأوزاعي
أخبار لبنان
2023-02-27
"مياه بيروت وجبل لبنان": تصليح العطل في خط الضخ الرئيسي وتحويل الطريق قبالة سوبرماركت توفير في الأوزاعي
0
أخبار لبنان
2023-05-05
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: بسبب الضغط ..على المشتركين الاستفادة من خدمة الدفع لدى شركات تحصيل الأموال
أخبار لبنان
2023-05-05
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: بسبب الضغط ..على المشتركين الاستفادة من خدمة الدفع لدى شركات تحصيل الأموال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:42
لقاء تشاوري لميقاتي مع مع الوزراء.. وتبادل لوجهات النظر في مختلف الملفات
أخبار لبنان
11:42
لقاء تشاوري لميقاتي مع مع الوزراء.. وتبادل لوجهات النظر في مختلف الملفات
0
أخبار لبنان
11:30
بو حبيب التقى سيكيرا وبحث مع رضا في عمل المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة في ملف النازحين السوريين
أخبار لبنان
11:30
بو حبيب التقى سيكيرا وبحث مع رضا في عمل المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة في ملف النازحين السوريين
0
أمن وقضاء
09:31
غادر منزله ولم يَعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
09:31
غادر منزله ولم يَعُد... هل من يعرف عنه شيئًا؟
0
أمن وقضاء
09:11
تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين في بعلبك... وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
أمن وقضاء
09:11
تبادل إطلاق نار بين الجيش ومطلوبين في بعلبك... وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
11:12
الاتحاد الاوروبي يلغي حفل استقبال في إسرائيل بسبب مشاركة وزير يميني متطرف
أخبار دولية
11:12
الاتحاد الاوروبي يلغي حفل استقبال في إسرائيل بسبب مشاركة وزير يميني متطرف
0
أخبار دولية
08:13
ماكرون يجري زيارة دولة لألمانيا من الثاني إلى الرابع من تموز
أخبار دولية
08:13
ماكرون يجري زيارة دولة لألمانيا من الثاني إلى الرابع من تموز
0
أخبار دولية
14:35
سبعة قتلى في حادث دهس أمام مركز لاستقبال المهاجرين في تكساس
أخبار دولية
14:35
سبعة قتلى في حادث دهس أمام مركز لاستقبال المهاجرين في تكساس
0
أخبار سياسية
02:09
سلسلة لقاءات لوزير الطاقة في العراق..ماذا تضمّنت؟
أخبار سياسية
02:09
سلسلة لقاءات لوزير الطاقة في العراق..ماذا تضمّنت؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
وزير العمل العراقي من عين التينة: أكدنا للرئيس بري أن العراق سيبقى داعماً للبنان
أخبار لبنان
07:57
وزير العمل العراقي من عين التينة: أكدنا للرئيس بري أن العراق سيبقى داعماً للبنان
0
رياضة
07:57
اجتماع اثر الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
رياضة
07:57
اجتماع اثر الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
0
أخبار لبنان
07:50
تداعيات ملف النزوح السوري حضرت في المؤتمر المسيحي الدائم
أخبار لبنان
07:50
تداعيات ملف النزوح السوري حضرت في المؤتمر المسيحي الدائم
0
أخبار لبنان
16:09
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": رفضُنا لانتخاب فرنجية رئيسا مستمر في ظل المعطيات المتوفرة حاليا
أخبار لبنان
16:09
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": رفضُنا لانتخاب فرنجية رئيسا مستمر في ظل المعطيات المتوفرة حاليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
النجاح الرياضي اللبناني مهدد بفعل الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:57
النجاح الرياضي اللبناني مهدد بفعل الانقسامات والتباينات في اللجنة الاولمبية اللبنانية
0
رياضة
13:54
تنافس بين السائقين في رالي الربيع والفوز من نصيب روجيه فغالي
رياضة
13:54
تنافس بين السائقين في رالي الربيع والفوز من نصيب روجيه فغالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
كأس العالم لكرة السلة يصل الى محطته الاخيرة بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:52
كأس العالم لكرة السلة يصل الى محطته الاخيرة بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
راشيا إلى ركب البلدات التي تدعم اللّامركزية السياحية
تقارير نشرة الاخبار
13:50
راشيا إلى ركب البلدات التي تدعم اللّامركزية السياحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لماذا اختير بناء مزار سيدة لبنان في درعون ومتى بدأت عملية البناء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
لماذا اختير بناء مزار سيدة لبنان في درعون ومتى بدأت عملية البناء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:06
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟
فنّ
04:06
ابنة سيرين عبد النور تتلقى رسالة كراهية: "نكره والدتك".. فكيف ردّت؟
2
خبر عاجل
15:15
باسيل لـ الاحد مع ماريو: أقول لنصرالله إن الطريقة التي اعتدنا على التعاطي فيها مع بعضنا البعض على مدى سنوات بإمكانها أن تسهم في إيجاد الكثير من الحلول
خبر عاجل
15:15
باسيل لـ الاحد مع ماريو: أقول لنصرالله إن الطريقة التي اعتدنا على التعاطي فيها مع بعضنا البعض على مدى سنوات بإمكانها أن تسهم في إيجاد الكثير من الحلول
3
امن وقضاء
14:19
غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟
امن وقضاء
14:19
غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟
4
خبر عاجل
10:32
اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية
خبر عاجل
10:32
اسقاط عضوية كل من هاشم حيدر وجورج عبود وحسان رستم من اللجنة التنفيذية خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية
5
حال الطقس
00:23
درجات الحرارة الى ارتفاع كبير... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:23
درجات الحرارة الى ارتفاع كبير... اليكم تفاصيل الطقس
6
خبر عاجل
14:57
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": هناك سعودية جديدة نراها وهي تقول إنها تريد الاستثمار في بلد حقيقي وهي تعمل بحسب تجاربها مع لبنان وهذا الامر مفيد لنا
خبر عاجل
14:57
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": هناك سعودية جديدة نراها وهي تقول إنها تريد الاستثمار في بلد حقيقي وهي تعمل بحسب تجاربها مع لبنان وهذا الامر مفيد لنا
7
خبر عاجل
15:00
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نكون جزءا من تمديد الازمة في لبنان ووصول فرنجية إلى الرئاسة بالمعنى السياسي الضيف يناسبنا لكن الموضوع هو هل هوية الرئيس هي الحل المطلوب للبنان؟
خبر عاجل
15:00
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نكون جزءا من تمديد الازمة في لبنان ووصول فرنجية إلى الرئاسة بالمعنى السياسي الضيف يناسبنا لكن الموضوع هو هل هوية الرئيس هي الحل المطلوب للبنان؟
8
خبر عاجل
15:13
باسيل لـ الاحد مع ماريو: لا يزورني أحد من حزب الله ولا لزوم لان أطلب موعدا من السيد نصرالله طالما أن المعطيات المتوفرة هي نفسها ولم يسبق أن طلبت موعدا من أحد
خبر عاجل
15:13
باسيل لـ الاحد مع ماريو: لا يزورني أحد من حزب الله ولا لزوم لان أطلب موعدا من السيد نصرالله طالما أن المعطيات المتوفرة هي نفسها ولم يسبق أن طلبت موعدا من أحد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store