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قرم : خطر حقيقي على قطاع الإتصالات
أخبار لبنان
2023-05-08 | 05:53
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قرم : خطر حقيقي على قطاع الإتصالات
قرم : خطر حقيقي على قطاع الإتصالات
اجتمع الرئيس نجيب ميقاتي مع وزير الاتصالات جوني القرم يرافقه المدير العام لهيئة "اوجيرو"عماد كريدية والمدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي.
واعلن الوزير قرم بعد اللقاء: "بحثنا مع دولة الرئيس شؤون وزارة الاتصالات، وأبلغناه ان هناك خطرا حقيقيا على قطاع الإتصالات اذ نحن بحاجة الى موارد لتسيير شؤونه، وسنتشاور مع وزير المال بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحل هذه المشكلة، ونحن منذ بداية العام، وباستثناء الرواتب، لم تحوّل الى الوزارة اي اعتمادات للصيانة."
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