تداعيات ملف النزوح السوري حضرت في المؤتمر المسيحي الدائم

تداعيات ملف النزوح السوري حضرت في المؤتمر المسيحي الدائم

حضرت تداعيات ملف النزوح السوري في المؤتمر المسيحي الدائم حيث جرى عرض للمقاربة العلمية حول المشاكل والحلول الممكنة بالتعاون مع أصحاب الإختصاص.



وأكد رئيس مؤسسة لابورا الأب طوني خضره ان تداعيات النزوح السوري عديدة تمس بجوهر لبنان ككيان.



وشدد على ان لبنان لن يستمر بوجود اكثر من 60 بالمئة من مواطنيه لاجئين ونازحين، مع التأكيد على اطار التعاون مع جميع الدول العربية.