وفد من شركة Transocean يصل الى بيروت

وصول وفد من شركة Transocean التي ستتولى حفر البئر في البلوك رقم ٩ الى بيروت



وصل إلى بيروت وفد من شركة Transocean التي ستتولى حفر البئر في البلوك رقم ٩، وسيلتقي الوفد يوم الأربعاء وبحضور مسؤولين في شركة total energies مع أعضاء هيئة إدارة قطاع البترول وسيجري نقاش في المتطلبات القانونية والإدارية واللوجستية التي تحتاجها الشركة كي تكون جاهزة لبدء الحفر عند وصول الحفارة إلى المياه اللبنانية والمتوقع بين شهري ايلول وتشرين الأول المقبلين.