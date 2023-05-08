مولوي يطلب من وزارة الإتصالات توقيف تطبيق Bolt عن العمل

كتاب من مولوي الى وزارة الإتصالات يطلب فيه توقيف تطبيق Bolt عن العمل



وجّه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتاباً الى وزارة الإتصالات يتضمن طلب توقيف تطبيق Bolt الإلكتروني عن العمل اعتباراً من اليوم الإثنين الواقع فيه ٨-٥-٢٠٢٣، ريثما يتم التأكد من عدم المخالفة لقانون السير وسواه من القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك بعد تزايد الشكاوى من قبل نقابات سائقي السيارات العمومية والاعتصامات التي جرت في مختلف المناطق اللبنانية الأسبوع الفائت.



كذلك، أوعز مولوي إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التشدد بملاحقة سائقي السيارات التي تعمل بلوحات عمومية مزورة أو بالنقل العام بلوحات خصوصية.

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