جنبلاط: هل سألوا الشعب السوري اذا كان يرغب في العودة الى الحضن العربي؟

جنبلاط: الجامعة العربية شبيهة بسفينة الـTitanic

غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على توتير، قائلا: "هل سألوا الشعب السوري اذا كان يرغب في العودة الى الحضن العربي طبعا لا. الجامعة العربية شبيهة بسفينة الـTitanic تحمل هذا الشعب الى غرق محتوم وقد أعطي النظام شرعية التصرف والذين نجوا من التعذيب او السجون او التهجير فان الحضن الحنون كفيل بشطبهم ومتى بربكم استشرتم الشعوب".