بوصعب التقى بقرادونيان

التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب اليوم، الأمين العام لحزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان في مقر الحزب في برج حمود، في حضور النائب هاغوب ترزيان، وذلك استكمالا لجولته على الفرقاء المعنيين، في إطار الحراك الذي يقوم به.



ووضع بوصعب بقرادونيان خلال اللقاء، بجو النقاشات الحاصلة مع كل رؤساء الكتل التي زارها شارحا الهدف منها، بحيث كان توافق بين الطرفين على "أهمية ما يجري من تواصل وتطابق بوجهات النظر حول ما يطرح".



كما اتفق الطرفان على متابعة النقاش واستكماله بمراحل مقبلة.