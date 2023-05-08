لقاء تشاوري لميقاتي مع مع الوزراء.. وتبادل لوجهات النظر في مختلف الملفات

لقاء تشاوري لميقاتي مع مع الوزراء..

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء عصر اليوم في السرايا.



وقد جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في شأن الملفات المطروحة وكيفية مقاربتها، على ان يتم البحث في الامور التفصيلية خلال انعقاد جلسات مجلس الوزراء عند الضرورة.