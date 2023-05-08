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ثلاثة مواضيع حضرت خلال اللقاء التشاوري عصراً.. وأهمها النزوح السوري

أخبار لبنان
2023-05-08 | 12:39
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ثلاثة مواضيع حضرت خلال اللقاء التشاوري عصراً.. وأهمها النزوح السوري
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ثلاثة مواضيع حضرت خلال اللقاء التشاوري عصراً.. وأهمها النزوح السوري

ثلاثة مواضيع حضرت خلال اللقاء التشاوري عصراً..

أفادت معلومات الـLBCI بأنه خلال القاء التشاوري الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عصر اليوم مع الوزراء في السرايا الحكومي، تم التشاور بثلاثة مواضيع مهمة، اهمها ملف النزوح السوري، حيث اطلع الوزراء على مستجدات الملف مع وتشكيل اللجان في هذا الخصوص وتمنى الوزراء على ميقاتي الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء على جدول اعمالها بند وحيد يتعلق بالنزوح. 

كما تمنى ميقاتي ان يتم التوافق على مشاركة الوزراء كافة في الجلسة لاهمية الموضوع. 

أما الموضوع التشاوري الثاني فتعلق بحاكم مصرف لبنان وما هي الخيارات المتاحة في حال صدر الحكم الاوروبي بحق رياض سلامة، ومن بين الطروحات التي ذكرت تعيين حارس قضائي. 

وطلب رئيس الحكومة من الوزراء إعداد ميزانيات وزاراتهم وتقديمها لاعداد مشروع موازنة العام ٢٠٢٣.

وذكرت معلومات الـLBCI انه سيتم التواصل مع النائب جبران باسيل في محاولة لاقناعه بمشاركة جميع الوزراء في جلسة النزوح والاتفاق على موقف واحد يحمله لبنان الى القمة العربية.

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