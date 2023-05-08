ميقاتي: لن أقبل بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولو لساعة واحدة

ميقاتي: لن أقبل بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولو لساعة واحدة



أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال الاجتماع الوزاري التشاوري في السرايا الحكومي أنه لن يقبل بالتمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولو لساعة واحدة، كما أنه لا يرشح أحدا لهذا المنصب ولكنه يحتفظ لنفسه بحق الفيتو.



ولفت ميقاتي إلى ان طرح تعيين اي حاكم جديد يجب أن يأتي من قبل وزير المال وقد ندعو لجلسة من أجل تعيين حاكم جديد، مشيراً في الوقت ذاته إلى إشكالية مقاطعة الجلسات من قبل بعض الوزراء، فتدخل وزراء وقالوا للرئيس ميقاتي إن "الوزراء المقاطعين يقاطعون بناء على طلب من مرجعياتهم السياسية ولذلك يفترض الحديث مع هذه المرجعيات كي يجاز لهم المشاركة في الجلسة"، وأعرب ميقاتي عن استعداده لهذا الأمر طالبا من الوزراء مساعدته.



وعلّق وزير السياحة وليد نصار على هذا الكلام بالقول: "نحن مع تعيين حاكم جديد ولكننا في حال أقدمنا على ذلك نكون قد الزمنا رئيس الجمهورية المقبل بهذا التعيين وهذا ليس مقبولا". واستنكر نصار رفض النائب الأول للحاكم وسيم منصوري تولي مهام الحاكم، وقال هذا مخالف للقانون وتهرب من المسؤولية، وقد وافقه الوزير عباس مرتضى على هذا الكلام.



وفي هذا اللقاء التشاوري، لفت كلام نقله الوزير مصطفى بيرم عن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقال إنه "خلال اجتماع استمر لسبع ساعات قال نصرالله إن لبنان لا يحكم إلا بالوفاق فلا طائفة مغبونة ولا طائفة غابنة".

