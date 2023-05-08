سحب جثة مواطن سقط عن علو مرتفع أثناء ممارسة التسلق بالحبال في مزرعة الشوف

الدفاع المدني: سحب جثة مواطن سقط عن علو مرتفع أثناء ممارسة التسلق بالحبال في مزرعة الشوف



اعلن الدفاع المدني عبر حسابه على "تويتر"، ان "عناصر من الدفاع المدني عملوا في تمام الساعة 18:00 من تاريخ اليوم 2023/05/08، على سحب جثة مواطن في العقد الثاني من العمر بعد سقوطه عن علو مرتفع أثناء ممارسة رياضة التسلق بالحبال في مزرعة الشوف.



وقد تم نقل الجثة بواسطة جهات أخرى، بعد حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة".