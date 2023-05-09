الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طقس متقلّب يسيطر على لبنان..وارتفاع بدرجات الحرارة

أخبار لبنان
2023-05-09 | 01:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طقس متقلّب يسيطر على لبنان..وارتفاع بدرجات الحرارة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
طقس متقلّب يسيطر على لبنان..وارتفاع بدرجات الحرارة

يسيطر على لبنان طقس متقلب اليوم وتتراوح الأجواء بين الصحو اجمالاً واحتمال بعض الأمطار الخفيفة والمحلية خاصة على الجبال، وفي فترات بعد الظهر، والحرارة تبقى ما دون المعدلات الموسميّة، ثمّ يستقر الطقس كليًا غدا الاربعاء مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الثلاثاء:
١- الحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢٢ ساحلا  وبين ٦ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو  : مشمس يتحول غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية خفيفة جبلا بعد الظهر
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها ما بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤

الاربعاء: مستقر مشمس الى غائم جزئياً والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلا  وبين ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٤٠كم/س

الخميس: مستقر مشمس الى غائم جزئياً بسحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا  وبين ١٠ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س مغبرة قليلاً

أخبار لبنان

حال الطقس

متقلّب

يسيطر

لبنان..وارتفاع

بدرجات

الحرارة

LBCI التالي
انخفاض بأسعار المحروقات..
ارتفاعٌ مرتقب لضغوط الحثّ على انتخاب الرئيس.. والمطلوب مقاربة عاجلة عاقلة لملف النزوح (الأنباء الالكترونية)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-03-02

طقس لبنان مستقرّ وارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2023-02-24

مرتفع جوي يسيطر على لبنان واستقرار نسبي بدرجات الحرارة..

LBCI
حال الطقس
2023-05-02

استقرار جويّ وارتفاع بدرجات الحرارة...

LBCI
حال الطقس
2023-04-14

طقس مستقر اليوم وفي الأيام المقبلة... وارتفاع بدرجات الحرارة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:14

قتيل في إشکال في أنفه

LBCI
أخبار لبنان
14:13

"الخارجية" دانت العدوان الإسرائيلي على غزة واقتحام مدينة نابلس: لتحرك دولي عاجل

LBCI
اقتصاد
14:09

كم بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:53

رئيس الصليب الأحمر اللبناني للـLBCI: راضون بالشفافية والمحاسبة ونطلب المساعدة من اللبنانيين

LBCI
امن وقضاء
2023-05-07

غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟

LBCI
أخبار دولية
12:56

واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-06

إليكم أبرز "قفشات" مراسم تتويج الملك شارلز

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بمناسبة يوم الصليب الأحمر العالمي.. الـLBCI في مهمة مع متطوعي الصليب الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

"السهم الواقي"... اغتيال قادة في غزة

LBCI
أخبار لبنان
13:27

بو صعب التقى عددا من النواب التغييريين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:14

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
امن وقضاء
04:44

مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان

LBCI
فنّ
04:17

تصرّفت معهن بفوقيّة وتعجرف... مقلب ماغي بو غصن بالمذيعات يفاجئ الجمهور (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
10:03

غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟

LBCI
فنّ
04:13

هل ارتدى عمرو دياب صليباً في عنقه واعتنق الديانة المسيحيّة؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:49

الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية

LBCI
رياضة
05:52

صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي "تمت"...

LBCI
أمن وقضاء
07:16

دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة