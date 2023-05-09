تشكيل لجنة لدرس موضوع بدلات ايجار الابنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة

رئيس الصليب الأحمر اللبناني للـLBCI: راضون بالشفافية والمحاسبة ونطلب المساعدة من اللبنانيين

رئيس الصليب الأحمر اللبناني للـLBCI: راضون بالشفافية والمحاسبة ونطلب المساعدة من اللبنانيين

كتانة للـLBCI: وضعنا 4 سيناريوهات في حال حدوث اي خطر في لبنان..