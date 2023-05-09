رئيس الصليب الأحمر اللبناني للـLBCI: راضون بالشفافية والمحاسبة ونطلب المساعدة من اللبنانيين

كشف رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي أن الجمعية تمرّ بظروف صعبة، طالبا المساعدة من اللبنانيين المقيمين والمغتربين.



وأوضح الزغبي، في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI لمناسبة اليوم العالمي للصليب الاحمر، أننا نريد التأمين للمواطن أمرين في غاية الاهمية وهما الدم وقت الحاجة والاسعاف.



وأشار رئيس الصليب الأحمر اللبناني إلى أن أهداف الجمعية مساعدة المجتمع، وقال:" نساعد المجتمع من خلال برنامج وخدمة مناسبين لكل منطقة وعلى هذا الاساس نعمل على تمويل مشاريعنا".



وشدد على أن الجمعية تتعلم من أخطائها، مؤكدا أنها ترضى بالشفافية والمحاسبة وعين الخارج عليها.



من جهة أخرى، أوضح الزغبي أن شرط الانتساب للصليب الاحمر اللبناني أن يكون للانسان حب التطوع، كما أن يتمتع بالاخلاق والانسانية، ولفت إلى أن هذه هي قوة الصليب الاحمر اللبناني.