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كتانة للـLBCI: وضعنا 4 سيناريوهات في حال حدوث اي خطر في لبنان..

أخبار لبنان
2023-05-09 | 03:04
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كتانة للـLBCI: وضعنا 4 سيناريوهات في حال حدوث اي خطر في لبنان..
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كتانة للـLBCI: وضعنا 4 سيناريوهات في حال حدوث اي خطر في لبنان..

أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة ان "الصليب الأحمر يعمل على "كيفية ادارة المتطوّع" ويُخضع متطوّعيه الى تدريبات وخطط احترازية، والمتطوع يعلم ان هناك قوانين وبالتالي هناك محاسبة".

وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "نعاني من مشكلة أنه لا يمكننا إدخال المريض إلى المستشفى حيث يكون ملفه، ونعمل مع الحلو في وزارة الصحة لحل هذا الامر".

واضاف " وضعنا 4 سيناريوهات في حال حدوث اي خطر في لبنان: اذا حصل نزاع مسلح، او هزات أرضية، وعن النزوح وعن الوباء."

وشدد على ان الصليب الاحمر يُركّز على تقديم الاسعافات وعلى نقل الدم، ووزارة الصحة لا تملك مراكز لنقل الدم.

وكشف ان "مصروف محروقات الاسعاف يُلامس الـ100 الف دولار بالشهر الواحد".






أخبار لبنان

للـLBCI:

وضعنا

سيناريوهات

لبنان..

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