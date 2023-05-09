الـLBCI في أحد "بيوت" الصليب الاحمر: خدمات كثيرة إلى جانب الاسعافات (فيديو)

بمناسبة اليوم العالمي للصليب الاحمر اللبناني، الذي صادف يوم أمس الاثنين، زارت الـLBCI أحد مراكز الصليب الاحمر اللبناني، أو "بيوت" الصليب الاحمر اللبناني كما يسمّونها المتطوعون فيها.