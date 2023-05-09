بو صعب من عين التينة: برّي متمسّك بموقفه

أوضح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، من عين التينة، أن مبادرته هي على مراحل عدّة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تنتهي اليوم والتقويم يحصل بعدها.



ولفت إلى أن الهدف من مبادرته تحريك الركود الحاصل في الاستحقاق الرئاسي في ظل الاستقرار الاقليمي ومن الممكن أن ينتج عنها الخلاص.



وكشف بو صعب أنه لمس من رئيس مجلس النواب نبيه برّي تمسّكه بموقفه، وقال:" بعد رفض الحوار نحاول إيجاد طريقة للذهاب باتجاه جديد لجمع الأفرقاء".