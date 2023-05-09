مخزومي: لجمع كل الاصوات السيادية لمواجهة عدم تعطيل نصاب جلسات انتخاب الرئيس

دعا رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي الى الاستفادة من التغيرات التي تشهدها المنطقة وجمع كل الاصوات التي وصفها بالسيادية لمواجهة عدم تعطيل نصاب جلسات الهيئة العامة وانتخاب رئيس للجمهورية.وشكر مخزومي، من دار الفتوى وبعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، المملكة العربية السعودية التي اعتبرها الوحيدة التي ثبتت على مواقفها في التعاطي مع الملف اللبناني.وشدد على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية ووجود فريق إنقاذي إصلاحي ينفّذ الاصلاحات المطلوبة.