بخاري التقى "الاعتدال الوطني" والسنيورة: تشديد على الموقف الحيادي للسعودية

أكد السفير السعودي وليد بخاري، أمام وفد من تكتل "الاعتدال الوطني"، الموقف الحيادي للمملكة العربية السعودية، مشددا على ضرورة الاسراع في انجاز الاستحقاق الرئاسي، بحسب بيان للتكتل.وشدد النواب من جهتهم على ضرورة الدعوة الى جلسة انتخاب قريبة وعدم مقاطعة جلسات الانتخاب.من جهة أخرى، بحث بخاري مع الرئيس فؤاد السنيورة في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.