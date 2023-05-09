فياض: في هذا الشهر من المقرر أن تبدأ أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني

أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنه من المقرر أن تبدأ أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني في أيلول المقبل.وبحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز خلال جلسة نقاش في المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي، فقد قال فياض إنّه ثمة سبب للتفاؤل بعدما عبّر الرئيسان التنفيذيان لشركتي "توتال إنرجيز" و"إيني" عن تفاؤلهما بخصوص منطقة الامتياز رقم تسعة التابعة للبنان، لافتا الى أنهم سيعرفون بحلول نهاية العام إذا كانت هناك اكتشافات.