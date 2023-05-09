مزارعو البطاطا في عكار: الإستمرار في وقف جني المحاصيل حتى الجمعة

اتفق مزارعو البطاطا في عكار، خلال اجتماع في سوق الخضار، الإستمرار في وقف جني محاصيل البطاطا حتى نهار الجمعة المقبل، طالبين من جميع المزارعين عدم بيع اي منتج من البطاطا لأي تاجر إلا بسعر يتراوح مابين 22000 ليرة لبنانية حتى 25000 ليرة ن الارض وذلك حفاظا على المزارع والمستهلك على حد سواء، كما من التجار والمزارعين ووكلاء الورش الإلتزام الكامل بما ورد أعلاه ، ومن جميع المعنيين في وزارة الزراعة والحكومة اللبنانية الإيعاز للسلطات الأمنية من جمارك وجيش وسلطات امنية التشدد في مراقبة الحدود البرية ومنع التهريب، ومن جميع المزارعين تنظيم قلع البطاطا وعدم اغراق السوق حتى لاتتأثر مصالح المزارعين سلبيا.



وطالب المجتمعون رئيس الحكومة ووزارة الزراعة دفع التعويضات للمزارعين نتيجة للسياسة الخرقاء التي اوصلتنا الى هذه الكارثة.