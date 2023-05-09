بخاري يستقبل شمعون

مزارعو البطاطا في عكار: الإستمرار في وقف جني المحاصيل حتى الجمعة

مزارعو البطاطا في عكار: الإستمرار في وقف جني المحاصيل حتى الجمعة

فياض: في هذا الشهر من المقرر أن تبدأ أعمال التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل اللبناني