بوصعب من كليمنصو: لتنظيم المرحلة المقبلة... ابو الحسن:المطلوب أن نقوم بخطوة إلى الخلف للتلاقي

بوصعب من كليمنصو: لتنظيم المرحلة المقبلة... ابو الحسن:المطلوب أن نقوم بخطوة إلى الخلف للتلاقي

زار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو ،في حضور النائب هادي ابو الحسن، الذي اكد اثر اللقاء، ان" لا بديل عن الحوار ولا يجوز هدر الوقت، وقال :"أمامنا تحديات كبرى فالبلد يغرق ويتفكك وعلينا الذهاب بجدول أعمال واقعي والتوافق على رئيس للجمهورية".



اضاف:" هناك فريق يشعر بتحدّ والمطلوب أن نقوم بخطوة إلى الخلف للتلاقي والخروج من الأزمة المستعصية".



بدوره، قال بوصعب : أكّدنا التوافق على ضرورة تنظيم المرحلة المقبلة، والعمل على جمع القواسم المشتركة ومد الجسور".