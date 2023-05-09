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تيننتي: جزء من مهمتنا يتمثل في ضمان عدم وجود أسلحة أو صواريخ في منطقة عملياتنا بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية

تيننتي: جزء من مهمتنا يتمثل في ضمان عدم وجود أسلحة أو صواريخ في منطقة عملياتنا بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية

أعلن المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، ردا على سؤال عن الوضع في الجنوب وأنشطة "اليونيفيل"، أن "ولاية اليونيفيل تشمل منع الأنشطة العدائية والحفاظ على الاستقرار في الجنوب"، وقال إن "جزءا من مهمتنا يتمثل في ضمان عدم وجود أسلحة أو صواريخ في منطقة عملياتنا، ويتم ذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية".



وأشار الى انه "لدينا أنشطة لمنع إطلاق الصواريخ، إلى جانب القيام بدوريات في منطقة عملياتنا، وهذه أنشطة منتظمة".



واكد أن "اليونيفيل تنفذ ولايتها، وهذه الأنشطة هي جزء من هذه المهمة".