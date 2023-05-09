بو صعب التقى عددا من النواب التغييريين

التقى نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب عددا من النواب التغييريين، مؤكدا أنه لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية الا من خلال التوافق والحوار بين الفرقاء.