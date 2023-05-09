الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قاسم من النبطية: أملنا بالفرصة الأرجح لانتخاب من اخترناه رئيسا زاد

أخبار لبنان
2023-05-09 | 12:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قاسم من النبطية: أملنا بالفرصة الأرجح لانتخاب من اخترناه رئيسا زاد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
قاسم من النبطية: أملنا بالفرصة الأرجح لانتخاب من اخترناه رئيسا زاد

قاسم من النبطية: أملنا بالفرصة الأرجح لانتخاب من اخترناه رئيسا زاد

أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "وجود فريق لبناني قرر ترشيح رئيس للجمهورية عن طريق المواجهة وعندما أصر على مرشح للتحدي وأعلن مرارا أنه يريد رئيسا للتحدي فشل من اللحظة الأولى، وأنا أقول لجماعة المواجهة ليس لديكم أي فرصة لفرض رئيس وأنتم تتدهورون تدريجيا".
 
وقال خلال حفل التكليف السنوي الذي نظمته ثانوية المصطفى في النبطية لباقة من طالباتها اللواتي ارتدين الزي الشرعي في قاعة الثانوية: "في المقابل فريقنا بدء بفرصة واعدة عندما دعم ترشيح الوزير فرنجية لأنه رجل المواصفات الوطنية والمنفتح على الجميع محليا وعربيا وإقليميا"، وأكد أن "فرصة انتخاب الرئيس هي اليوم أكثر وضوحا لكنها غير ناجزة بعد، ونحتاج إلى بعض الوقت وآمل أن لا تكون طويلة".
 
وأشار الى ان "الأصوات المؤيدة للوزير فرنجية وازنة وثابتة وقابلة للزيادة، بينما لا يوجد مرشح آخر حتى الآن والفارق بين الاسم المطروح من قبلنا والأسماء الموجودة في اللائحة التي تضم ستة عشر مرشحا، لا تتيح على الإطلاق وجود أي منافسة وازنة بسبب الفارق الكبير بين عدد الأصوات المؤيدة لفرنجية وعدد الأصوات المؤيدة لكل واحد من المحتملين من هذه اللائحة، وهو فارق كبير جدا".
 
وقال: "لقد زاد أملنا بالفرصة الأرجح لانتخاب من اخترناه، وهناك شبه انعدام لفرصة الفرقاء الآخرين بسبب تشتتهم وعدم قدرتهم على أن يقدموا مرشحا وطنيا جامعا".
 
ولفت إلى أن "هناك ثلاث رهانات قام بها بعض الأفرقاء الآخرين سقطت ، رهان التخلي عن ترشيح فرنجية من قبلنا لإلغائه من السباق الرئاسي وهذا أمر لم يحصل ولن يحصل، ثانيا رهان على الموقف الخارجي ليضغط علينا حتى يمنع انتخابه وقد انتهى هذا الرهان بعد المواقف التي أعلنت بعدم تدخل الدول الاقليمية والدولية لا سلبا ولا إيجابا، فإذن لا يستطيع هؤلاء في الداخل أن يغطوا عجزهم بتدخلات إقليمية أو دولية. والرهان الثالث الذي سقط كان إصرارهم على إيجاد هجمة إعلامية سياسية على المرشح المدعوم من قبلنا لتيئيسنا تحت عنوان أن لا فرصة لديه لإمكانية الفوز، لكن تبين أن قنابل صوتية لا أثر لها وأن خيارنا للمواصفات كان مصدر قوة حقيقية بثبات هذا الخيار".

وأضاف: "مع كل ما تقدم نجدد الدعوة إلى الحوار وتقريب وجهات النظر لاختيار السبيل الأقصر والأسرع والممكن لاختيار الرئيس ، فإنجازُ الإستحقاق ربحٌ للجميع وللوطن ومن يغير موقفه من مصلحة الإستحقاق هو مكرمة خاصة عندما يكون في إطار التفاهم والوفاق".
 
وحول ما حصل اليوم في فلسطين المحتلة قال قاسم: "العدوان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة من قبل الإجرام الصهيوني اللئيم الذي أدى إلى استشهاد عدد من قادة الجهاد الإسلامي وعدد من النساء والأطفال في داخل البيوت الآمنة وليس في المعسكرات ولا في حالة القتال، إنما يدل على جبن وحقد وإجرام لا بد أن يواجه ولا بد أن يحصل الرد وهذه خطوة قامت بها إسرائيل كدليل على ضعفها وعلى مقدمات زوالها إن شاء الله تعالى".
 
وأكد أننا "نؤيد وندعم كل ما تقوم به الفصائل الفلسطينية والجهاد الإسلامي ونحن إلى جانبهم من أجل الرد والمواجهة، وليسمع العالم ان هذا الإجرام الصهيوني هو مقدمة من مقدمات إنهيار هذا الكيان إن شاء الله، هكذا نراه مع هذا التألق الذي يقوم به المقاومون في مواجهة الإحتلال".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

قاسم

النبطية

لبنان

LBCI التالي
بين القوات والتيار والمعارضة: مرشح رئاسي مشترك؟ (الشرق الاوسط)
الاستحقاق اللبناني عالق في عنق الاصطفافات الحادة.. والإقليم يشهد تطورات متسارعة (نداء الوطن)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-02-20

الصحافي والكاتب السياسي قاسم قصير لـ "عشرين 30": علاقة رياض سلامة بالأميركيين علاقة جيّدة ولا إشارة سلبية تجاهه حتى الآن والولايات المتحدة ما زالت مهتمة بموقعين لبنانيين هما قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور

LBCI
خبر كاذب
11:49

فيديو لضبط مخدرات في علب للطلاء في لبنان... قديم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:14

قتيل في إشکال في أنفه

LBCI
أخبار لبنان
14:13

"الخارجية" دانت العدوان الإسرائيلي على غزة واقتحام مدينة نابلس: لتحرك دولي عاجل

LBCI
اقتصاد
14:09

كم بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:53

رئيس الصليب الأحمر اللبناني للـLBCI: راضون بالشفافية والمحاسبة ونطلب المساعدة من اللبنانيين

LBCI
امن وقضاء
2023-05-07

غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟

LBCI
أخبار دولية
12:56

واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-06

إليكم أبرز "قفشات" مراسم تتويج الملك شارلز

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بمناسبة يوم الصليب الأحمر العالمي.. الـLBCI في مهمة مع متطوعي الصليب الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

"السهم الواقي"... اغتيال قادة في غزة

LBCI
أخبار لبنان
13:27

بو صعب التقى عددا من النواب التغييريين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:14

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
امن وقضاء
04:44

مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان

LBCI
فنّ
04:17

تصرّفت معهن بفوقيّة وتعجرف... مقلب ماغي بو غصن بالمذيعات يفاجئ الجمهور (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
10:03

غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟

LBCI
فنّ
04:13

هل ارتدى عمرو دياب صليباً في عنقه واعتنق الديانة المسيحيّة؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:49

الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية

LBCI
رياضة
05:52

صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي "تمت"...

LBCI
أمن وقضاء
07:16

دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة