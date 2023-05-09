الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
31
o
الجنوب
31
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قاسم من النبطية: أملنا بالفرصة الأرجح لانتخاب من اخترناه رئيسا زاد
أخبار لبنان
2023-05-09 | 12:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
قاسم من النبطية: أملنا بالفرصة الأرجح لانتخاب من اخترناه رئيسا زاد
3
min
قاسم من النبطية: أملنا بالفرصة الأرجح لانتخاب من اخترناه رئيسا زاد
قاسم من النبطية: أملنا بالفرصة الأرجح لانتخاب من اخترناه رئيسا زاد
أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "وجود فريق لبناني قرر ترشيح رئيس للجمهورية عن طريق المواجهة وعندما أصر على مرشح للتحدي وأعلن مرارا أنه يريد رئيسا للتحدي فشل من اللحظة الأولى، وأنا أقول لجماعة المواجهة ليس لديكم أي فرصة لفرض رئيس وأنتم تتدهورون تدريجيا".
وقال خلال حفل التكليف السنوي الذي نظمته ثانوية المصطفى في النبطية لباقة من طالباتها اللواتي ارتدين الزي الشرعي في قاعة الثانوية: "في المقابل فريقنا بدء بفرصة واعدة عندما دعم ترشيح الوزير فرنجية لأنه رجل المواصفات الوطنية والمنفتح على الجميع محليا وعربيا وإقليميا"، وأكد أن "فرصة انتخاب الرئيس هي اليوم أكثر وضوحا لكنها غير ناجزة بعد، ونحتاج إلى بعض الوقت وآمل أن لا تكون طويلة".
وأشار الى ان "الأصوات المؤيدة للوزير فرنجية وازنة وثابتة وقابلة للزيادة، بينما لا يوجد مرشح آخر حتى الآن والفارق بين الاسم المطروح من قبلنا والأسماء الموجودة في اللائحة التي تضم ستة عشر مرشحا، لا تتيح على الإطلاق وجود أي منافسة وازنة بسبب الفارق الكبير بين عدد الأصوات المؤيدة لفرنجية وعدد الأصوات المؤيدة لكل واحد من المحتملين من هذه اللائحة، وهو فارق كبير جدا".
وقال: "لقد زاد أملنا بالفرصة الأرجح لانتخاب من اخترناه، وهناك شبه انعدام لفرصة الفرقاء الآخرين بسبب تشتتهم وعدم قدرتهم على أن يقدموا مرشحا وطنيا جامعا".
ولفت إلى أن "هناك ثلاث رهانات قام بها بعض الأفرقاء الآخرين سقطت ، رهان التخلي عن ترشيح فرنجية من قبلنا لإلغائه من السباق الرئاسي وهذا أمر لم يحصل ولن يحصل، ثانيا رهان على الموقف الخارجي ليضغط علينا حتى يمنع انتخابه وقد انتهى هذا الرهان بعد المواقف التي أعلنت بعدم تدخل الدول الاقليمية والدولية لا سلبا ولا إيجابا، فإذن لا يستطيع هؤلاء في الداخل أن يغطوا عجزهم بتدخلات إقليمية أو دولية. والرهان الثالث الذي سقط كان إصرارهم على إيجاد هجمة إعلامية سياسية على المرشح المدعوم من قبلنا لتيئيسنا تحت عنوان أن لا فرصة لديه لإمكانية الفوز، لكن تبين أن قنابل صوتية لا أثر لها وأن خيارنا للمواصفات كان مصدر قوة حقيقية بثبات هذا الخيار".
وأضاف: "مع كل ما تقدم نجدد الدعوة إلى الحوار وتقريب وجهات النظر لاختيار السبيل الأقصر والأسرع والممكن لاختيار الرئيس ، فإنجازُ الإستحقاق ربحٌ للجميع وللوطن ومن يغير موقفه من مصلحة الإستحقاق هو مكرمة خاصة عندما يكون في إطار التفاهم والوفاق".
وحول ما حصل اليوم في فلسطين المحتلة قال قاسم: "العدوان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة من قبل الإجرام الصهيوني اللئيم الذي أدى إلى استشهاد عدد من قادة الجهاد الإسلامي وعدد من النساء والأطفال في داخل البيوت الآمنة وليس في المعسكرات ولا في حالة القتال، إنما يدل على جبن وحقد وإجرام لا بد أن يواجه ولا بد أن يحصل الرد وهذه خطوة قامت بها إسرائيل كدليل على ضعفها وعلى مقدمات زوالها إن شاء الله تعالى".
وأكد أننا "نؤيد وندعم كل ما تقوم به الفصائل الفلسطينية والجهاد الإسلامي ونحن إلى جانبهم من أجل الرد والمواجهة، وليسمع العالم ان هذا الإجرام الصهيوني هو مقدمة من مقدمات إنهيار هذا الكيان إن شاء الله، هكذا نراه مع هذا التألق الذي يقوم به المقاومون في مواجهة الإحتلال".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
قاسم
النبطية
لبنان
التالي
بين القوات والتيار والمعارضة: مرشح رئاسي مشترك؟ (الشرق الاوسط)
الاستحقاق اللبناني عالق في عنق الاصطفافات الحادة.. والإقليم يشهد تطورات متسارعة (نداء الوطن)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-02-20
الصحافي والكاتب السياسي قاسم قصير لـ "عشرين 30": علاقة رياض سلامة بالأميركيين علاقة جيّدة ولا إشارة سلبية تجاهه حتى الآن والولايات المتحدة ما زالت مهتمة بموقعين لبنانيين هما قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان
آخر الأخبار
2023-02-20
الصحافي والكاتب السياسي قاسم قصير لـ "عشرين 30": علاقة رياض سلامة بالأميركيين علاقة جيّدة ولا إشارة سلبية تجاهه حتى الآن والولايات المتحدة ما زالت مهتمة بموقعين لبنانيين هما قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور
0
خبر كاذب
11:49
فيديو لضبط مخدرات في علب للطلاء في لبنان... قديم
خبر كاذب
11:49
فيديو لضبط مخدرات في علب للطلاء في لبنان... قديم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:14
قتيل في إشکال في أنفه
أمن وقضاء
15:14
قتيل في إشکال في أنفه
0
أخبار لبنان
14:13
"الخارجية" دانت العدوان الإسرائيلي على غزة واقتحام مدينة نابلس: لتحرك دولي عاجل
أخبار لبنان
14:13
"الخارجية" دانت العدوان الإسرائيلي على غزة واقتحام مدينة نابلس: لتحرك دولي عاجل
0
اقتصاد
14:09
كم بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم؟
اقتصاد
14:09
كم بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" اليوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:53
رئيس الصليب الأحمر اللبناني للـLBCI: راضون بالشفافية والمحاسبة ونطلب المساعدة من اللبنانيين
أخبار لبنان
03:53
رئيس الصليب الأحمر اللبناني للـLBCI: راضون بالشفافية والمحاسبة ونطلب المساعدة من اللبنانيين
0
امن وقضاء
2023-05-07
غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟
امن وقضاء
2023-05-07
غادرت مكان عملها في محلة حارة صخر-جونية ولم تعد... هل من يعرف شيئًا عن اليسار؟
0
أخبار دولية
12:56
واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين
أخبار دولية
12:56
واشنطن تعلن تعطيل برمجية تجسس إلكتروني استعملتها الاستخبارات الروسية لعقدين
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-06
إليكم أبرز "قفشات" مراسم تتويج الملك شارلز
تقارير نشرة الاخبار
2023-05-06
إليكم أبرز "قفشات" مراسم تتويج الملك شارلز
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بمناسبة يوم الصليب الأحمر العالمي.. الـLBCI في مهمة مع متطوعي الصليب الأحمر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بمناسبة يوم الصليب الأحمر العالمي.. الـLBCI في مهمة مع متطوعي الصليب الأحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
"السهم الواقي"... اغتيال قادة في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
"السهم الواقي"... اغتيال قادة في غزة
0
أخبار لبنان
13:27
بو صعب التقى عددا من النواب التغييريين
أخبار لبنان
13:27
بو صعب التقى عددا من النواب التغييريين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:14
انخفاض بأسعار المحروقات..
خبر عاجل
02:14
انخفاض بأسعار المحروقات..
2
امن وقضاء
04:44
مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان
امن وقضاء
04:44
مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان
3
فنّ
04:17
تصرّفت معهن بفوقيّة وتعجرف... مقلب ماغي بو غصن بالمذيعات يفاجئ الجمهور (فيديو)
فنّ
04:17
تصرّفت معهن بفوقيّة وتعجرف... مقلب ماغي بو غصن بالمذيعات يفاجئ الجمهور (فيديو)
4
أمن وقضاء
10:03
غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟
أمن وقضاء
10:03
غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟
5
فنّ
04:13
هل ارتدى عمرو دياب صليباً في عنقه واعتنق الديانة المسيحيّة؟ (صور)
فنّ
04:13
هل ارتدى عمرو دياب صليباً في عنقه واعتنق الديانة المسيحيّة؟ (صور)
6
تقارير نشرة الاخبار
16:49
الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية
تقارير نشرة الاخبار
16:49
الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية
7
رياضة
05:52
صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي "تمت"...
رياضة
05:52
صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي "تمت"...
8
أمن وقضاء
07:16
دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال
أمن وقضاء
07:16
دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store