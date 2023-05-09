"الخارجية" دانت العدوان الإسرائيلي على غزة واقتحام مدينة نابلس: لتحرك دولي عاجل

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحام مدينة نابلس، محذرة من خطورة التصعيد الإسرائيلي واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، مما ينذر بتهديد خطير للسلم والأمن الدوليين.



ودعت إلى تحرك دولي عاجل لوقف فوري لإطلاق النار والتصعيد الاسرائيلي بغية تفادي استمرار دوامة العنف والخسائر في الأرواح والممتلكات.