وزارة الاتصالات تدعو موزعي خدمات الانترنت من دون ترخيص الى تقديم تصاريح عن الشبكات المخالفة

دعت وزارة الاتصالات الاشخاص والشركات التي انشأت شبكات سلكية و/او لاسلكية لتوزيع خدمات الانترنت ونقل المعلومات من دون ترخيص معطى من الوزارة حصراً الى تقديم تصاريح عن الشبكات المخالفة خلال مهلة اسبوعين من تاريخه لتسوية اوضاعهم ضمن الاطر القانونية المعمول بها لتمكينهم من التعاقد مع وزارة الاتصالات لصيانة تلك الشبكات من قبل اصحابها وتأمين استمرارية تقديم الخدمات لمشتركيهم لحين البت بمصيرها تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية بحق المتخلّفين عن التصريح عن شبكاتهم غير الشرعية .وطلبت وزارة الاتصالات في بيان من المعنيين الحضور وتقديم التصاريح المطلوبة لدى وزارة الاتصالات/ المديرية العامة للاستثمار والصيانة – شارع المصارف – الطابق الاول – مكتب ISP/DSP خلال اوقات الدوام الرسمي.