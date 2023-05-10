الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
28
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غريو: تطوير لبنان والخروج من الازمة يعتمد على المسؤولين السياسيين
أخبار لبنان
2023-05-10 | 07:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
غريو: تطوير لبنان والخروج من الازمة يعتمد على المسؤولين السياسيين
0
min
غريو: تطوير لبنان والخروج من الازمة يعتمد على المسؤولين السياسيين
اكدت السفيرة الفرنسية ان غريو ان تطويرَ لبنان والخروج من الازمة يُعتمد خصوصا على المسؤولين السياسيين الذين عليهم تأمين الجو المناسب للاصلاحات.
كلام غريو جاء خلالَ احتفالٍ بمناسبة اليوم العالمي للتجارة العادلة في المحيدثة البقاعية, بمشاركة تعاونيات التجارة العادلة في لبنان.
الاحتفال سلط الضوء على دور والتزام فرنسا في تعزيز التنمية المسؤولة لقطاع الزراعة والأغذية الزراعية اللبناني ، من خلال مشاريعَ تدعمُها الوكالةُ الفرنسية للتنمية.
أخبار لبنان
تطوير
لبنان
والخروج
الازمة
يعتمد
المسؤولين
السياسيين
التالي
مراقبو الإقتصاد جالوا في النبطية... وكشف على محطات المحروقات
محاضر ضبط خلال جولة لمصلحة الاقتصاد والتجارة جنوبًا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-05-07
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نكون جزءا من تمديد الازمة في لبنان ووصول فرنجية إلى الرئاسة بالمعنى السياسي الضيف يناسبنا لكن الموضوع هو هل هوية الرئيس هي الحل المطلوب للبنان؟
خبر عاجل
2023-05-07
باسيل لـ"الاحد مع ماريو": لن نكون جزءا من تمديد الازمة في لبنان ووصول فرنجية إلى الرئاسة بالمعنى السياسي الضيف يناسبنا لكن الموضوع هو هل هوية الرئيس هي الحل المطلوب للبنان؟
0
أخبار لبنان
2023-05-05
الوفدُ البرلماني الأوروبي يجول على عددٍ من المسؤولينَ السياسيين
أخبار لبنان
2023-05-05
الوفدُ البرلماني الأوروبي يجول على عددٍ من المسؤولينَ السياسيين
0
أخبار سياسية
2023-05-04
بخاري يُواصل لقاءاته المسؤولين في لبنان..فماذا في التفاصيل؟
أخبار سياسية
2023-05-04
بخاري يُواصل لقاءاته المسؤولين في لبنان..فماذا في التفاصيل؟
0
آخر الأخبار
2023-05-01
نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان لـ #عشرين_30: عدد كبير من اللاجئين العابرين من سوريا ليس مسجّلا بعد سنة 2015 وشاركنا بياناتنا مع الدولة اللبنانية أما بيانات من يدخل ويخرج من سوريا فليست معنا بل مع المسؤولين على الحدود
آخر الأخبار
2023-05-01
نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان لـ #عشرين_30: عدد كبير من اللاجئين العابرين من سوريا ليس مسجّلا بعد سنة 2015 وشاركنا بياناتنا مع الدولة اللبنانية أما بيانات من يدخل ويخرج من سوريا فليست معنا بل مع المسؤولين على الحدود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:10
توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله
أخبار دولية
09:10
توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله
0
أمن وقضاء
08:42
وضع جثة شاب مصابة بطلق ناري أمام طوارىء مستشفى في الهرمل
أمن وقضاء
08:42
وضع جثة شاب مصابة بطلق ناري أمام طوارىء مستشفى في الهرمل
0
أخبار لبنان
08:29
فرعية لجنة الإقتصاد تابعت درس تعديل قانون حماية المستهلك
أخبار لبنان
08:29
فرعية لجنة الإقتصاد تابعت درس تعديل قانون حماية المستهلك
0
أخبار لبنان
08:18
مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي يزور اللواء خير ويبحث التعاون لتدعيم المشاريع والأعمال التي تنفذها "هيئة الإغاثة"
أخبار لبنان
08:18
مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي يزور اللواء خير ويبحث التعاون لتدعيم المشاريع والأعمال التي تنفذها "هيئة الإغاثة"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
03:38
دخلوا فيلا وكبّلوا كل من بداخلها وسلبوا أموالا ومجوهرات بقيمة ٧٣٠٠٠ دولار... ماذا حصل؟
امن وقضاء
03:38
دخلوا فيلا وكبّلوا كل من بداخلها وسلبوا أموالا ومجوهرات بقيمة ٧٣٠٠٠ دولار... ماذا حصل؟
0
فنّ
2023-05-09
تصرّفت معهن بفوقيّة وتعجرف... مقلب ماغي بو غصن بالمذيعات يفاجئ الجمهور (فيديو)
فنّ
2023-05-09
تصرّفت معهن بفوقيّة وتعجرف... مقلب ماغي بو غصن بالمذيعات يفاجئ الجمهور (فيديو)
0
أمن وقضاء
10:03
غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟
أمن وقضاء
10:03
غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟
0
أمن وقضاء
2023-05-07
الجيش: توقيف شخصين في منطقتي الشويفات وصحراء الشويفات لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
2023-05-07
الجيش: توقيف شخصين في منطقتي الشويفات وصحراء الشويفات لارتكابهم جرائم مختلفة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:58
عبدالله: الإستشفاء والدواء أصبحا بنسبة نحو ثمانين بالمئة على عاتق المواطن
أخبار لبنان
07:58
عبدالله: الإستشفاء والدواء أصبحا بنسبة نحو ثمانين بالمئة على عاتق المواطن
0
أخبار لبنان
07:56
طرّاف: لاستعادة قدرة لبنان على اتخاذ القرارات الإصلاحية وتنفيذها
أخبار لبنان
07:56
طرّاف: لاستعادة قدرة لبنان على اتخاذ القرارات الإصلاحية وتنفيذها
0
أخبار لبنان
07:07
غريو: تطوير لبنان والخروج من الازمة يعتمد على المسؤولين السياسيين
أخبار لبنان
07:07
غريو: تطوير لبنان والخروج من الازمة يعتمد على المسؤولين السياسيين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
14:00
حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور
تقارير نشرة الاخبار
13:35
تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:03
غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟
أمن وقضاء
10:03
غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟
2
أمن وقضاء
15:14
قتيل في إشکال في أنفه
أمن وقضاء
15:14
قتيل في إشکال في أنفه
3
فنّ
11:19
في 3 حزيران... لبنان على موعد للقاء عمالقة الفن الأصيل
فنّ
11:19
في 3 حزيران... لبنان على موعد للقاء عمالقة الفن الأصيل
4
امن وقضاء
03:38
دخلوا فيلا وكبّلوا كل من بداخلها وسلبوا أموالا ومجوهرات بقيمة ٧٣٠٠٠ دولار... ماذا حصل؟
امن وقضاء
03:38
دخلوا فيلا وكبّلوا كل من بداخلها وسلبوا أموالا ومجوهرات بقيمة ٧٣٠٠٠ دولار... ماذا حصل؟
5
أخبار دولية
16:06
سانا نقلا عن مصدر في "الخارجية": سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية
أخبار دولية
16:06
سانا نقلا عن مصدر في "الخارجية": سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية
6
أخبار دولية
14:58
السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا
أخبار دولية
14:58
السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا
7
أخبار دولية
07:07
دعوة للرئيس السوري للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية
أخبار دولية
07:07
دعوة للرئيس السوري للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية
8
صحف اليوم
00:08
تبدّل بالخطاب الاميركي في لبنان (الاخبار)
صحف اليوم
00:08
تبدّل بالخطاب الاميركي في لبنان (الاخبار)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store