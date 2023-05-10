غريو: تطوير لبنان والخروج من الازمة يعتمد على المسؤولين السياسيين

اكدت السفيرة الفرنسية ان غريو ان تطويرَ لبنان والخروج من الازمة يُعتمد خصوصا على المسؤولين السياسيين الذين عليهم تأمين الجو المناسب للاصلاحات.كلام غريو جاء خلالَ احتفالٍ بمناسبة اليوم العالمي للتجارة العادلة في المحيدثة البقاعية, بمشاركة تعاونيات التجارة العادلة في لبنان.الاحتفال سلط الضوء على دور والتزام فرنسا في تعزيز التنمية المسؤولة لقطاع الزراعة والأغذية الزراعية اللبناني ، من خلال مشاريعَ تدعمُها الوكالةُ الفرنسية للتنمية.