مراقبو الإقتصاد جالوا في النبطية... وكشف على محطات المحروقات

مراقبو الإقتصاد جالوا في النبطية... وكشف على محطات المحروقات



جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية في المحال والمؤسسات التجارية ومحطات المحروقات في بلدة عين قنيا قضاء حاصبيا وفي النبطية وزبدين وتول والدوير، حيث تم الكشف على محطات المحروقات والتأكد من سعر الصفيحة والقيام بتكييل ورصرصة طلبات بعض المحطات في هذه البلدات.