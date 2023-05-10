عبدالله: الإستشفاء والدواء أصبحا بنسبة نحو ثمانين بالمئة على عاتق المواطن

عبدالله: الإستشفاء والدواء أصبحا بنسبة نحو ثمانين بالمئة على عاتق المواطن

تطرق النائب بلال عبدالله إلى أزمة القطاع الصح وأكد أن الإستشفاء والدواء أصبحا بنسبة نحو ثمانين بالمئة على عاتق المواطن، لافتًا إلى أن لجنة الصحة النيابية تدرس الملف بالتفصيل.





