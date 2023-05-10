مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي يزور اللواء خير ويبحث التعاون لتدعيم المشاريع والأعمال التي تنفذها "هيئة الإغاثة"

مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي يزور اللواء خير ويبحث التعاون لتدعيم المشاريع والأعمال التي تنفذها "هيئة الإغاثة"

زار وفد من مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي برئاسة أسعد صقال أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير اليوم في مكتبه، وجرى خلال اللقاء عرض الأعمال والمشاريع التي تقوم بها وتنفذها الهيئة وإمكانيات التعاون المتاحة بين المجلس والهيئة لجهة تدعيم هذه الأعمال والمشاريع.



وضم الوفد بالإضافة إلى صقال أعضاء مجلس الإدارة: هادي سوبرا، مروان رمضان، ماهر رحم، جو حاتم والفونس ديب.



وأشار صقال إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق الزيارات التي يقوم بها المجلس إلى المسؤولين اللبنانيين لإطلاعهم على برنامج المجلس، والبحث في إمكانيات التعاون المتاحة.



وبعدما عرض صقال برنامج وأهداف المجلس، أكد إصرار المجلس بالتعاون الوثيق مع الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير على تنمية العلاقات الإقتصادية مع دولة الكويت الشقيقة إلى مستويات جديدة تعود بالفائدة على البلدين وشعبيهما، إنطلاقًا من علاقاتهما التاريخية والأخوية الوطيدة.



من جهته، رحب اللواء خير بوفد مجلس رجال الأعمال اللبناني الخليجي والدور الإيجابي الذي يلعبه في خدمة الإقتصاد الوطني.



وعرض خير المشاريع والأعمال التي تقوم بها وتنفذها الهيئة، مؤكدًا أنها تطال كافة النواحي الحياتية والإغاثية، مشددًا في الوقت نفسه على دور الهيئة العليا للإغاثة الحيوي والأساسي في خدمة المجتمع اللبناني خصوصًا في ظل الظروف العصيبة التي يمر فيها لبنان.



ثم دار حوار مطول بين اللواء خير والوفد حول الكثير من الأمور والقضايا المتعلقة بأعمال الإغاثة والمشاريع التي تنفذها الهيئة والتي تعتبر أكثر إلحاحًا وفي المناطق والمجتمعات الأكثر حاجة وكيفية التعاون لتنفيذها وإستكمالها.

