فرعية لجنة الإقتصاد تابعت درس تعديل قانون حماية المستهلك

فرعية لجنة الإقتصاد تابعت درس تعديل قانون حماية المستهلك



تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط والمكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك مناقشة هذا المشروع في جلسة عقدت قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني، على أن تتابع المناقشة في جلسة تعقد لاحقًا.