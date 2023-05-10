الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لبنان يُرحب بمنصة إعلامية إلكترونية جديدة باللغة الإنكليزية This is Beirut

أخبار لبنان
2023-05-10 | 10:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لبنان يُرحب بمنصة إعلامية إلكترونية جديدة باللغة الإنكليزية This is Beirut
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لبنان يُرحب بمنصة إعلامية إلكترونية جديدة باللغة الإنكليزية This is Beirut

لبنان يُرحب بمنصة إعلامية إلكترونية جديدة باللغة الإنكليزية This is Beirut

يَخطو المشهد الإعلاميّ اللبنانيّ خطوة شائقة نحو الأمام عبر إطلاق منصّة إعلامية إلكترونية رائدة مختصّة بنشر الأخبار والرؤى والقصص باللغة الإنكليزية. مُلبية احتياجات الجماهير المحليّة والدّولية، تهدف This is Beirut إلى سد الفجوة بين لبنان والبلدان الناطقة باللغة الإنكليزية، من خلال تقديم منظور صادق وشامل حول السياسة والاقتصاد والقضايا الإجتماعية والشؤون الدولية والثقافة والرياضة في البلاد.

يشمل الفريق العامل في This is Beirut مجموعة متنوّعة تتضمن ٧٠ صحفياً متمرساً، (يتقنون إستعمال جميع الأدوات السمعية والبصرية والمكتوبة)، من محرّرين، ومترجمين ومساهمين واعلاميين ومصمّمين ومصوّرين ومشرفي مواقع، ملتزمين بتقديم الأخبار الموثوقة التي تعمل على إطلاع القارئ بكل جديد على مدار الساعة وإشراكه وإلهامه لإعادة بناء الأسس الإجتماعية والسياسية للبلاد. 

"ما يلفت الإنتباه في This is Beirut and Ici Beyrouth هو أنهما منصتان تشتركان في غرفة الأخبار نفسها"، قال مارك سيقالي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة This is Beirut وIci Beyrouth: "غرفة التحرير لدينا مكوّنة من أشخاص ذوي خلفيات ثقافية مختلفة: لبنانية، فرنسية، مكسيكية ومغربية... مما يجعلها باقة إنصهار حقيقية".

ويغطّي محتوى This is Beirut مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الأخبار العاجلة والتحليلات المتعمّقة ومقالات الرأي والمقابلات المصوّرة الحصريّة. كونها منصة إعلامية تفاعلية، تُشرك This is Beirut جمهورها من خلال التفاعل على قنوات التواصل الإجتماعي والبودكاست ومحتوى الوسائل المتعددة، ممّا يَضمن تجربة آسرة للقراء والمستمعين والمتابعين.

للمزيد من المعلومات حول This is Beirut، الرجاء زيارة الموقع  www.thisisbeirut.com.lb   
 
عن:This is Beirut 

This is Beirut موقع عالمي شامل يختصّ بالتحقيق والتحليل والمعلومات التي تُنشئ بدورها تقارير وصور متاحة على جميع المنصات الرّقمية. تُعتبر This is Beirut وسيلة إعلامية حرّة ومستقلّة، تلتزم بتنمية المقاومة الثقافية ومجموعة من القيم التي تمثّل لبنان، نذكر منها السيادة والحياد في مواجهة التحالفات الإقليمية، ومبادئ التعايش، والحرّيات العامة، وحقوق الإنسان، والتعدّدية، والتّنوع السياسي والثقافي، وسيادة القانون، والمواطنة، والليبرالية الاقتصادية، والإنفتاح على العالم، ونبذ العنف، والكرامة، والنضال من أجل العدالة وضد الإفلات من العقاب، وواجب التذكّر، والشفافية، والحكم الرّشيد.










أخبار لبنان

آخر الأخبار

لبنان

منصة إعلامية إلكترونية

اللغة الإنكليزية

This is Beirut

LBCI التالي
أسرار الصحف 10-05-2023
البخاري التقى مخزومي وعبد المسيح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:18

مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي يزور اللواء خير ويبحث التعاون لتدعيم المشاريع والأعمال التي تنفذها "هيئة الإغاثة"

LBCI
أخبار لبنان
07:56

طرّاف: لاستعادة قدرة لبنان على اتخاذ القرارات الإصلاحية وتنفيذها

LBCI
أخبار لبنان
07:07

غريو: تطوير لبنان والخروج من الازمة يعتمد على المسؤولين السياسيين

LBCI
أخبار لبنان
05:14

لبنان مجدّدًا على الخارطة العالميّة: ثلاث جوائز عالمية لـ"بستان الزيتون" تكرّس الجودة والريادة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:13

مخزومي: تقدمت وعددا من زملائي النواب بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام

LBCI
أمن وقضاء
11:36

3 أشخاص ينشطون في تجارة وترويج المخدرات.. وقعوا في قبضة قوى الأمن

LBCI
أخبار لبنان
11:12

رئاسة مطار بيروت: على أي راكب فقد محتويات من حقيبته الحضور إلى مكتب رئيس المطار أو من ينوب عنه

LBCI
خبر عاجل
09:10

توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:13

زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي الى تسريع تسليم ذخائر المدفعية

LBCI
أخبار دولية
16:37

البيت الأبيض يحضّ "كل الأطراف على احتواء التصعيد" في غزة

LBCI
أخبار لبنان
07:58

عبدالله: الإستشفاء والدواء أصبحا بنسبة نحو ثمانين بالمئة على عاتق المواطن

LBCI
أخبار دولية
04:44

توقيف نحو ألف شخص في باكستان منذ بدء الاحتجاجات على اعتقال عمران خان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:58

عبدالله: الإستشفاء والدواء أصبحا بنسبة نحو ثمانين بالمئة على عاتق المواطن

LBCI
أخبار لبنان
07:56

طرّاف: لاستعادة قدرة لبنان على اتخاذ القرارات الإصلاحية وتنفيذها

LBCI
أخبار لبنان
07:07

غريو: تطوير لبنان والخروج من الازمة يعتمد على المسؤولين السياسيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
15:14

قتيل في إشکال في أنفه

LBCI
امن وقضاء
03:38

دخلوا فيلا وكبّلوا كل من بداخلها وسلبوا أموالا ومجوهرات بقيمة ٧٣٠٠٠ دولار... ماذا حصل؟

LBCI
أخبار دولية
16:06

سانا نقلا عن مصدر في "الخارجية": سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية

LBCI
خبر عاجل
09:10

توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله

LBCI
أخبار دولية
14:58

السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

LBCI
أخبار دولية
07:07

دعوة للرئيس السوري للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية

LBCI
صحف اليوم
00:08

تبدّل بالخطاب الاميركي في لبنان (الاخبار)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة