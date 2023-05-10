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لبنان يُرحب بمنصة إعلامية إلكترونية جديدة باللغة الإنكليزية This is Beirut
أخبار لبنان
2023-05-10 | 10:45
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لبنان يُرحب بمنصة إعلامية إلكترونية جديدة باللغة الإنكليزية This is Beirut
لبنان يُرحب بمنصة إعلامية إلكترونية جديدة باللغة الإنكليزية This is Beirut
يَخطو المشهد الإعلاميّ اللبنانيّ خطوة شائقة نحو الأمام عبر إطلاق منصّة إعلامية إلكترونية رائدة مختصّة بنشر الأخبار والرؤى والقصص باللغة الإنكليزية. مُلبية احتياجات الجماهير المحليّة والدّولية، تهدف This is Beirut إلى سد الفجوة بين لبنان والبلدان الناطقة باللغة الإنكليزية، من خلال تقديم منظور صادق وشامل حول السياسة والاقتصاد والقضايا الإجتماعية والشؤون الدولية والثقافة والرياضة في البلاد.
يشمل الفريق العامل في This is Beirut مجموعة متنوّعة تتضمن ٧٠ صحفياً متمرساً، (يتقنون إستعمال جميع الأدوات السمعية والبصرية والمكتوبة)، من محرّرين، ومترجمين ومساهمين واعلاميين ومصمّمين ومصوّرين ومشرفي مواقع، ملتزمين بتقديم الأخبار الموثوقة التي تعمل على إطلاع القارئ بكل جديد على مدار الساعة وإشراكه وإلهامه لإعادة بناء الأسس الإجتماعية والسياسية للبلاد.
"ما يلفت الإنتباه في This is Beirut and Ici Beyrouth هو أنهما منصتان تشتركان في غرفة الأخبار نفسها"، قال مارك سيقالي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة This is Beirut وIci Beyrouth: "غرفة التحرير لدينا مكوّنة من أشخاص ذوي خلفيات ثقافية مختلفة: لبنانية، فرنسية، مكسيكية ومغربية... مما يجعلها باقة إنصهار حقيقية".
ويغطّي محتوى This is Beirut مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الأخبار العاجلة والتحليلات المتعمّقة ومقالات الرأي والمقابلات المصوّرة الحصريّة. كونها منصة إعلامية تفاعلية، تُشرك This is Beirut جمهورها من خلال التفاعل على قنوات التواصل الإجتماعي والبودكاست ومحتوى الوسائل المتعددة، ممّا يَضمن تجربة آسرة للقراء والمستمعين والمتابعين.
للمزيد من المعلومات حول This is Beirut، الرجاء زيارة الموقع www.thisisbeirut.com.lb
عن:This is Beirut
This is Beirut موقع عالمي شامل يختصّ بالتحقيق والتحليل والمعلومات التي تُنشئ بدورها تقارير وصور متاحة على جميع المنصات الرّقمية. تُعتبر This is Beirut وسيلة إعلامية حرّة ومستقلّة، تلتزم بتنمية المقاومة الثقافية ومجموعة من القيم التي تمثّل لبنان، نذكر منها السيادة والحياد في مواجهة التحالفات الإقليمية، ومبادئ التعايش، والحرّيات العامة، وحقوق الإنسان، والتعدّدية، والتّنوع السياسي والثقافي، وسيادة القانون، والمواطنة، والليبرالية الاقتصادية، والإنفتاح على العالم، ونبذ العنف، والكرامة، والنضال من أجل العدالة وضد الإفلات من العقاب، وواجب التذكّر، والشفافية، والحكم الرّشيد.
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