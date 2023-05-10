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رئاسة مطار بيروت: على أي راكب فقد محتويات من حقيبته الحضور إلى مكتب رئيس المطار أو من ينوب عنه
أخبار لبنان
2023-05-10 | 11:12
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رئاسة مطار بيروت: على أي راكب فقد محتويات من حقيبته الحضور إلى مكتب رئيس المطار أو من ينوب عنه
رئاسة مطار بيروت: على أي راكب فقد محتويات من حقيبته الحضور إلى مكتب رئيس المطار أو من ينوب عنه
بعد تناول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تقارير حول فقدان محتويات من داخل حقائب ركاب قادمين أو مغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، تمنت رئاسة المطار، ومن باب الحرص على مصالح الركاب وسلامتهم وحفاظا على سمعة المطار، على أي راكب فقد محتويات من داخل حقيبته، الحضور إلى مكتب رئيس المطار أو من ينوب عنه خلال أي وقت، إذ سيكون بإمكانه مراجعة كاميرات المراقبة والتأكد من مسار الحقيبة قبل تحميلها على متن الطائرة في حال كان الراكب مغادرا أو بعد إنزالها من الطائرة، في حال كان الراكب قادما إلى المطار، وذلك بالتنسيق مع قيادة جهاز أمن المطار.
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