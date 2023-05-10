مخزومي: تقدمت وعددا من زملائي النواب بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام

تقدمت وعدد من زملائي النواب بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام الذي أقره مجلس النواب في نيسان الماضي. طلبنا من المجلس اتخاذ قرار بتعليق مفعول القانون المطعون فيه إلى حين البت بالمراجعة الراهنة، خصوصًا أن القانون بصيغته الحالية ألغى دور هيئة الشراء العام في تشكيل… pic.twitter.com/tYgblmcRGx
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) May 10, 2023
تقدمت وعدد من زملائي النواب بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام الذي أقره مجلس النواب في نيسان الماضي. طلبنا من المجلس اتخاذ قرار بتعليق مفعول القانون المطعون فيه إلى حين البت بالمراجعة الراهنة، خصوصًا أن القانون بصيغته الحالية ألغى دور هيئة الشراء العام في تشكيل… pic.twitter.com/tYgblmcRGx