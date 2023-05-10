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مخزومي: تقدمت وعددا من زملائي النواب بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام

أخبار لبنان
2023-05-10 | 12:13
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مخزومي: تقدمت وعددا من زملائي النواب بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام
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مخزومي: تقدمت وعددا من زملائي النواب بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام

مخزومي: تقدمت وعددا من زملائي النواب بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام

غرد النائب فؤاد مخزومي على حسابه عبر تويتر قائلاً: "تقدمت وعددا من زملائي النواب بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام الذي أقره مجلس النواب في نيسان الماضي".

وأضاف: "طلبنا من المجلس اتخاذ قرار بتعليق مفعول القانون المطعون فيه إلى حين البت بالمراجعة الراهنة، خصوصا أن القانون بصيغته الحالية ألغى دور هيئة الشراء العام في تشكيل لجان التلزيم والاستلام والتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، إضافة إلى جملة من المخالفات الدستورية التي أضعفت الضمانات التي كانت قد أقرت بموجب قوانين سابقة". 
 
 
 

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