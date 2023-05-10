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الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها
أخبار لبنان
2023-05-10 | 16:44
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الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها
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الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها
الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها
كشف رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أنه على أتم الاستعداد للالتزام بلائحة الأسماء التي وضعتها بكركي إنما الأزمة ليست بالأسماء بل بالذهاب نحو مرشح حزب الله أم لا. وقال: "فليسحبوا اسم سليمان فرنجية وهناك نحو 6 أم 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي، ولن نمشي باسم جديد للرئاسة قبل الانتهاء من ملف اسم فرنجية".
وأضاف خلال برنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "المطلوب من رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل أن يأخذ خطوات أكبر ليس فقط بالملف الرئاسي إنما بالسياسة وهناك مطالب بالمسار السياسي على المرشح الذي سنتوافق عليه وشروطنا هي بالمبادئ السياسية لا بالأسماء". وردا على سؤال عن امكانية حصول لقاء مع باسيل ومتى: "كل شيء وارد". اما عن لقاء مع رئيس حزب القوات سمير جعجع، قال: "هناك تنسيق مستمر مع القوات وقد يصل إلى لقاء مع سمير جعجع كمسار طبيعي".
وعن قائد الجيش تحديدا، قال الجميل: "إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته".
أما عن الصورة التي توزعتخلال اللقاء مع الوفد الاوروبي، وردا على سؤال، أجاب الجميل: "لا دلالة لوجود زياد بارود إلى جانبي في الصيفي وعلاقتي جيدة معه ومع ونعمة افرام وجهاد أزعور وقائد الجيش وترايسي شمعون وزياد حايك وكل الأسماء المطروحة وبمعزل عن صداقاتي خياري هو الذي يجمع خيار المعارضة".
واشار الى أن "حزب الله يحاول فرض مرشحه سليمان فرنجية وسيواصل التعطيل إلى أن يصل إلى مبتغاه"، مشددا على أن المشكلة ليست شخصية مع فرنجية بل بالمشروع الرئاسي الذي يمثله، قائلا: "ولو فرض حزب الله أي اسم آخر فإن الموضوع سيكون نفسه بالنسبة لنا".
ولفت الى أن السعودية لا تريد التدخل بالشأن الداخلي للبنان.
وعن ملف النزوح السوري، قال: "لدينا حرص على بلدنا والحلول التي طرحناها منطقية وعلى الدولة القيام بعملها وهناك من هدد لبنان بوقف إدخال الدولار واليورو في حال أصرينا على عودة النازحين السوريين".
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