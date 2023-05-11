الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
32
o
كسروان
32
o
الشمال
32
o
الجنوب
31
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بري: لانتخاب رئيس كحد اقصى في 15 حزيران
أخبار لبنان
2023-05-11 | 01:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بري: لانتخاب رئيس كحد اقصى في 15 حزيران
بري: لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الامر
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن انتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات"، لافتا الى "وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل، اذ لا أحد يمكن ان يعرف الى اين يتجه البلد من خلال الامعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية" .
وقال: "لا يجوز ان تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الاهلي".
وجدّد الرئيس بري التأكيد على أن "علة العلل هي في الطائفية المتجذرة في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة"، مؤكداً أن "الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من إتفاق الطائف لا سيما البنود الاصلاحية فيه"، معتبراً أن "إتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج".
ورأى أن "تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية وألف باء ذلك هو قانون إنتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقا للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون إنتخابي" .
وقال: "لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الامر، والامر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش آملا ان يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزا لكافة الاطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن".
أضاف: "المناخات الإقليمية والدولية حيال الإستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة".
كلام ومواقف رئيس مجلس النواب جاءت خلال لقائه وفدا موسعا من من "تجمع مستقلون من اجل لبنان"، في حضور النائب محمد خواجة، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وشرح الوفد الذي يضم شخصيات ونخبا مسيحية مستقلة، اهداف التجمع ورؤيته لكافة القضايا والعناوين الداخلية.
أخبار لبنان
بري
مجلس النواب
رئيس الجمهورية
مصرف لبنان
التالي
طقس اليوم واليومين المقبلين
جريحان سوريان في إشكال في يحشوش - كسروان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-05-07
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة
خبر عاجل
2023-05-07
رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة
0
آخر الأخبار
2023-04-27
وصول وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
آخر الأخبار
2023-04-27
وصول وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
0
صحف اليوم
2023-04-18
أوساط نيابية قريبة من بري لـ"الجمهورية": إقرار مجلس النواب قانون التمديد للبلديات كان ضرورياً
صحف اليوم
2023-04-18
أوساط نيابية قريبة من بري لـ"الجمهورية": إقرار مجلس النواب قانون التمديد للبلديات كان ضرورياً
0
أخبار لبنان
2023-04-12
بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع بعد ظهر غد الخميس في عين التينة
أخبار لبنان
2023-04-12
بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع بعد ظهر غد الخميس في عين التينة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:16
ميشال موسى للـLBCI: الاتصالات في موضوع رئاسة الجمهورية تسير اليوم بوتيرة أسرع بين الفرقاء في لبنان
أخبار لبنان
03:16
ميشال موسى للـLBCI: الاتصالات في موضوع رئاسة الجمهورية تسير اليوم بوتيرة أسرع بين الفرقاء في لبنان
0
أمن وقضاء
03:00
قوى الأمن: توقيف أحد أفراد عصابة سرقة منازل
أمن وقضاء
03:00
قوى الأمن: توقيف أحد أفراد عصابة سرقة منازل
0
حال الطقس
02:23
طقس اليوم واليومين المقبلين
حال الطقس
02:23
طقس اليوم واليومين المقبلين
0
أمن وقضاء
01:16
جريحان سوريان في إشكال في يحشوش - كسروان
أمن وقضاء
01:16
جريحان سوريان في إشكال في يحشوش - كسروان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-05-02
استقرار جويّ وارتفاع بدرجات الحرارة...
حال الطقس
2023-05-02
استقرار جويّ وارتفاع بدرجات الحرارة...
0
صحف اليوم
2023-05-09
ارتفاعٌ مرتقب لضغوط الحثّ على انتخاب الرئيس.. والمطلوب مقاربة عاجلة عاقلة لملف النزوح (الأنباء الالكترونية)
صحف اليوم
2023-05-09
ارتفاعٌ مرتقب لضغوط الحثّ على انتخاب الرئيس.. والمطلوب مقاربة عاجلة عاقلة لملف النزوح (الأنباء الالكترونية)
0
أخبار دولية
07:53
سويسرا تحتجز أكثر من 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي
أخبار دولية
07:53
سويسرا تحتجز أكثر من 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي
0
منوعات
2022-12-12
فاجعة انفجار المرفأ تُثمر قصة حبّ... خطوبة ويليام نون وماريا فارس (صور)
منوعات
2022-12-12
فاجعة انفجار المرفأ تُثمر قصة حبّ... خطوبة ويليام نون وماريا فارس (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:44
الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها
أخبار لبنان
16:44
الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في لبنان ... قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من الازدهار
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في لبنان ... قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من الازدهار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
حسم قمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا تتأجل... وترقبٌ لدربي مدينة ميلان
تقارير نشرة الاخبار
13:48
حسم قمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا تتأجل... وترقبٌ لدربي مدينة ميلان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بين البطاطا اللبنانية والمصرية منافسة.. والدولة هي الحَكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
بين البطاطا اللبنانية والمصرية منافسة.. والدولة هي الحَكم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما الذي تحمله الساعات المقبلة في المواجهة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما الذي تحمله الساعات المقبلة في المواجهة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
من قصص النزوح... وحده الفريش يداوي قلب المريض...
تقارير نشرة الاخبار
13:40
من قصص النزوح... وحده الفريش يداوي قلب المريض...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الأسبوع الأول من تمّوز سيكون موعد الإمتحانات الرسمية.. هل التلامذة جاهزون؟
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الأسبوع الأول من تمّوز سيكون موعد الإمتحانات الرسمية.. هل التلامذة جاهزون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كيف ستتلقف أنقرة المقبلة على إنتخابات رئاسية الإقتراح السوري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كيف ستتلقف أنقرة المقبلة على إنتخابات رئاسية الإقتراح السوري؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:10
توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله
خبر عاجل
09:10
توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله
2
أخبار دولية
07:07
دعوة للرئيس السوري للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية
أخبار دولية
07:07
دعوة للرئيس السوري للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية
3
امن وقضاء
04:37
بيان للأمن العام عن اللاجئين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان..
امن وقضاء
04:37
بيان للأمن العام عن اللاجئين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان..
4
آخر الأخبار
15:32
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": فليسحبوا اسم فرنجية وهناك نحو 6 أم 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي
آخر الأخبار
15:32
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": فليسحبوا اسم فرنجية وهناك نحو 6 أم 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي
5
خبر عاجل
14:58
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته
خبر عاجل
14:58
سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته
6
أمن وقضاء
08:42
وضع جثة شاب مصابة بطلق ناري أمام طوارىء مستشفى في الهرمل
أمن وقضاء
08:42
وضع جثة شاب مصابة بطلق ناري أمام طوارىء مستشفى في الهرمل
7
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الدولارات الفريش من الخارج إلى الداخل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الدولارات الفريش من الخارج إلى الداخل
8
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store