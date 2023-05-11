الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بري: لانتخاب رئيس كحد اقصى في 15 حزيران

أخبار لبنان
2023-05-11 | 01:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بري: لانتخاب رئيس كحد اقصى في 15 حزيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بري: لانتخاب رئيس كحد اقصى في 15 حزيران

بري: لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الامر

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن انتخاب رئيس للجمهورية هو بداية البدايات"، لافتا الى "وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل، اذ لا أحد يمكن ان يعرف الى اين يتجه البلد من خلال الامعان في حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية" .

وقال: "لا يجوز ان تذهب المنطقة العربية نحو التفاهمات والإنسجام ونحن في الداخل نذهب للتفرق عن وحدتنا وعن حقنا وعن ثوابتنا في الوحدة ورفض التوطين ورفض دمج النازحين وصون السلم الاهلي".

وجدّد الرئيس بري التأكيد على أن "علة العلل هي في الطائفية المتجذرة  في كل مفاصل حياتنا السياسية وفي كل مفاصل الدولة"، مؤكداً أن "الحاجة باتت أكثر من ضرورية من أجل العمل للوصول الى قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي وتنفيذ ما لم ينفذ من إتفاق الطائف لا سيما البنود الاصلاحية فيه"، معتبراً أن "إتفاق الطائف إذا ما طبق فهو يعبد الطريق لولوج لبنان نحو الدولة المدنية بشكل متدرج".

ورأى أن "تطوير لبنان وإنقاذه يكون بأن يخطو الجميع بجرأة وشجاعة وثقة باتجاه الدولة المدنية وألف باء ذلك هو قانون إنتخابي غير طائفي على أساس النسبية وفقا للدوائر الموسعة وإنشاء مجلس للشيوخ، وتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وإقرار الكوتا النسائية في أي قانون إنتخابي" .

وقال: "لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم لمصرف لبنان دون ان يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الامر، والامر كذلك ينسحب على موقع قياده الجيش آملا ان يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول الى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزا لكافة الاطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن".

أضاف: "المناخات الإقليمية والدولية حيال الإستحقاق الرئاسي مشجعة وملائمة".

كلام ومواقف رئيس مجلس النواب جاءت خلال لقائه وفدا موسعا من من "تجمع مستقلون من اجل لبنان"، في حضور النائب محمد خواجة، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وشرح الوفد الذي يضم شخصيات ونخبا مسيحية مستقلة، اهداف التجمع ورؤيته لكافة القضايا والعناوين الداخلية.
 

أخبار لبنان

بري

مجلس النواب

رئيس الجمهورية

مصرف لبنان

LBCI التالي
طقس اليوم واليومين المقبلين
جريحان سوريان في إشكال في يحشوش - كسروان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-05-07

رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في عين التينة

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-27

وصول وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري

LBCI
صحف اليوم
2023-04-18

أوساط نيابية قريبة من بري لـ"الجمهورية": إقرار مجلس النواب قانون التمديد للبلديات كان ضرورياً

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-12

بري يدعو هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع بعد ظهر غد الخميس في عين التينة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:16

ميشال موسى للـLBCI: الاتصالات في موضوع رئاسة الجمهورية تسير اليوم بوتيرة أسرع بين الفرقاء في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
03:00

قوى الأمن: توقيف أحد أفراد عصابة سرقة منازل

LBCI
حال الطقس
02:23

طقس اليوم واليومين المقبلين

LBCI
أمن وقضاء
01:16

جريحان سوريان في إشكال في يحشوش - كسروان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-05-02

استقرار جويّ وارتفاع بدرجات الحرارة...

LBCI
صحف اليوم
2023-05-09

ارتفاعٌ مرتقب لضغوط الحثّ على انتخاب الرئيس.. والمطلوب مقاربة عاجلة عاقلة لملف النزوح (الأنباء الالكترونية)

LBCI
أخبار دولية
07:53

سويسرا تحتجز أكثر من 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الروسي

LBCI
منوعات
2022-12-12

فاجعة انفجار المرفأ تُثمر قصة حبّ... خطوبة ويليام نون وماريا فارس (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:44

الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

في لبنان ... قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من الازدهار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

حسم قمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا تتأجل... وترقبٌ لدربي مدينة ميلان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بين البطاطا اللبنانية والمصرية منافسة.. والدولة هي الحَكم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

ما الذي تحمله الساعات المقبلة في المواجهة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

من قصص النزوح... وحده الفريش يداوي قلب المريض...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الأسبوع الأول من تمّوز سيكون موعد الإمتحانات الرسمية.. هل التلامذة جاهزون؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

كيف ستتلقف أنقرة المقبلة على إنتخابات رئاسية الإقتراح السوري؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:10

توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله

LBCI
أخبار دولية
07:07

دعوة للرئيس السوري للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لجامعة الدول العربية

LBCI
امن وقضاء
04:37

بيان للأمن العام عن اللاجئين المخالفين لنظام الإقامة في لبنان..

LBCI
آخر الأخبار
15:32

سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": فليسحبوا اسم فرنجية وهناك نحو 6 أم 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي

LBCI
خبر عاجل
14:58

سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته

LBCI
أمن وقضاء
08:42

وضع جثة شاب مصابة بطلق ناري أمام طوارىء مستشفى في الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الدولارات الفريش من الخارج إلى الداخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة