ميشال موسى للـLBCI: الاتصالات في موضوع رئاسة الجمهورية تسير اليوم بوتيرة أسرع بين الفرقاء في لبنان

ميشال موسى للـLBCI: حاكمية مصرف لبنان التي لا يجب أن تكون في حالة فراغ أيضًا

أكّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى أنّ الاتصالات في موضوع رئاسة الجمهورية تسير اليوم بوتيرة أسرع بين الفرقاء في لبنان.



وشدد على أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال مصرًا على عدم الدعوة الى جلسة إلّا بنتيجة إيجابية، مشيرًا في السياق الى أنّ لليوم من الواضح أن لا فريق يستطيع تأمين العدد المطلوب إن كان للنصاب أو للانتخابات.



واعتبر في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI أن في لبنان الامر الملّح في موازاة انتخاب رئيس للجمهورية هو حاكمية مصرف لبنان التي لا يجب أن تكون في حالة فراغ أيضًا، كما رأى.