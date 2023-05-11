وفاة سجعان قزي عن عمر 71 عامًا

وفاة الوزير السابق سجعان قزي..



توفي الوزير السابق والكاتب سجعان قزي عن عمر 71 عامًا بعد صراع مع المرض.



وشغل قزّي مناصب عديدة كوزير للعمل، ونائب لرئيس حزب "الكتائب" اللبنانية.



وقد أسّس عام 1978 إذاعة "لبنان الحر"، وكان مديرها العام بين عامي 1978 و1986، وكان رئيساً لقسم الأخبار في "إذاعة صوت لبنان" عام 1975.



عمل صحافيا في العديد من المؤسسات الإعلامية مثل: جريدة "العمل"، وتلفزيون لبنان، وجريدة "الجريدة"، ومجلتي "Magazine" و"الجديد".



أسّس المؤسسة العامة للدراسات والاستشارات "SOGETCO" في باريس العاملة في مجال المخاطر السياسية والاقتصادية، وله منشورة "MIB" في باريس باللغة الفرنسية وهي مختصة بالشؤون الاستراتيجية في الشرق الأوسط.



من كتاباته: "فصول من تاريخ لبنان من الفينيقيين إلى الصليبيين"، و"سياسة زائد تاريخ"، و"لبنان والشرق الأوسط بين ولادة قيصرية وموت رحيم"، و"تغيير الأنظمة والثورات".



حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية والإدارية من جامعة "القديس يوسف" في لبنان.