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سامي الجميل بعد لقائه أبو فاعور: سنحاول إحداث خرق سريع في الملف الرئاسي

سامي الجميل بعد لقائه النائب وائل أبو فاعور: سنحاول إحداث خرق سريع في الملف الرئاسي



أكّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنّهم "حريصون على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن ولكن رافضون الاستسلام"، قائلًا: "سنحاول إحداث خرق سريع في الملف الرئاسي".



وأشار بعد لقائه النائب وائل أبو فاعور، الى أنّ الحل ليس بمخالفة الدستور بل بإحترامه وإنتخاب رئيس للجمورية.