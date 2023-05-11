الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"دائرة تملك غير اللبنانيين": معاودة استقبال المواطنين والمعاملات الجديدة

أخبار لبنان
2023-05-11 | 04:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;دائرة تملك غير اللبنانيين&quot;: معاودة استقبال المواطنين والمعاملات الجديدة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"دائرة تملك غير اللبنانيين": معاودة استقبال المواطنين والمعاملات الجديدة

المديرية العامة للشؤون العقارية دائرة تملك غير اللبنانيين/نفي الملكية تعلن معاودة استقبال المواطنين والمعاملات الجديدة

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية دائرة تملك غير اللبنانيين/نفي الملكية عن معاودة استقبال المواطنين والمعاملات الجديدة حصرًا يومي الثلثاء والاربعاء من كل اسبوع.

أخبار لبنان

المديرية العامة للشؤون العقارية

دائرة تملك غير اللبنانيين/نفي الملكية

استقبال

LBCI التالي
القاضي مروان عبود: حملة إزالة التعديات على الأملاك العامة في بيروت مستمرة
سامي الجميل بعد لقائه أبو فاعور: سنحاول إحداث خرق سريع في الملف الرئاسي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

مؤتمر صحافي بعنوان حمايةُ رغيفِ الخبز وحقوق العمال

LBCI
منوعات
07:41

من أعلى برج متحرك في بنغالورو... مقطع فيديو لإنقاذ قطة يغزو مواقع التواصل الاجتماعي!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
07:41

في بريطانيا... ولادة أول طفل بجينات من 3 أشخاص!

LBCI
آخر الأخبار
07:39

معلومات للـLBCI: العثور على جثة قاصر مشنوقا في مبنى الاحداث في سجن رومية والتحقيقات جارية تحت اشراف القضاء العسكري لكشف اسباب الوفاة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

مؤتمر صحافي بعنوان حمايةُ رغيفِ الخبز وحقوق العمال

LBCI
أخبار لبنان
07:30

ابي رميا: انطلاق مهام لجنة تقصي الحقائقِ المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة في ملف مسبحِ اميل لحود الاولمبي

LBCI
أخبار لبنان
07:28

فياض من السراي: نطالب مصرف لبنان بتحويل الأموال التي جبتها مؤسسة كهرباء لبنان بالليرة اللبنانية الى الدولار

LBCI
أخبار لبنان
07:25

يعقوبيان عن قانون تعديل الشراء العام: يُشتمّ منه رائحة العودة الى الصفقات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-05-02

اتفاقية بين الريجي وLAU لإنجاز دراسة عن الجدوى الإقتصادية لزراعة القنب الهندي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:08

قبل أيام على إطلاق أحدث نسخة من لعبة زيلدا... نتائج نينتندو السنوية فاقت توقعاتها

LBCI
أخبار دولية
2023-05-09

سانا نقلا عن مصدر في "الخارجية": سوريا قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية

LBCI
آخر الأخبار
14:43

سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": السعودية لا تريد التدخل بالشأن الداخلي للبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

مؤتمر صحافي بعنوان حمايةُ رغيفِ الخبز وحقوق العمال

LBCI
أخبار لبنان
07:25

يعقوبيان عن قانون تعديل الشراء العام: يُشتمّ منه رائحة العودة الى الصفقات

LBCI
أخبار دولية
07:24

ترامب يرفض الإفصاح عمّا إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب

LBCI
أخبار لبنان
04:46

سامي الجميل بعد لقائه أبو فاعور: سنحاول إحداث خرق سريع في الملف الرئاسي

LBCI
أخبار لبنان
16:44

الجميل للـ LBCI: المشكلة ليست شخصية مع فرنجية... وهناك نحو 6 أم 7 اسماء مستعدون للقبول بها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

في لبنان ... قطاع السيارات الكهربائية إلى مزيد من الازدهار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

حسم قمة نصف نهائي دوري ابطال اوروبا تتأجل... وترقبٌ لدربي مدينة ميلان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بين البطاطا اللبنانية والمصرية منافسة.. والدولة هي الحَكم!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:10

وفاة سجعان قزي عن عمر 71 عامًا

LBCI
خبر عاجل
09:10

توقيف شخصين في ألمانيا للاشتباه بانتمائهما لحزب الله

LBCI
خبر عاجل
07:00

مصادر ديبلوماسية للـLBCI: لم يكن هناك من زيارة مقررة للسفير السعودي وليد بخاري إلى بنشعي وكل ما يتم تناقله عن أن السفير سيزور فرنجية الاسبوع المقبل لنقل دعوة له لزيارة المملكة هو كلام عار عن الصحة

LBCI
آخر الأخبار
15:32

سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": فليسحبوا اسم فرنجية وهناك نحو 6 أم 7 اسماء حيادية مطروحة مستعدون للقبول بها والفرج الرئاسي يحصل عندما يتوقف الحزب عن محاولة فرض مرشحه الرئاسي

LBCI
أمن وقضاء
01:16

جريحان سوريان في إشكال في يحشوش - كسروان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الدولارات الفريش من الخارج إلى الداخل

LBCI
خبر عاجل
14:58

سامي الجميل لـ "حوار المرحلة": إذا أراد قائد الجيش خوض مغامرة رئاسة الجمهورية فعليه أن يتكلم بالسياسة ولا اريد أن احرجه بذلك ولكن على المرشح أن يطرح أفكاره وتوجهاته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الحفارة في البلوك ٩ في مواجهة كاريش

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة