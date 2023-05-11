"دائرة تملك غير اللبنانيين": معاودة استقبال المواطنين والمعاملات الجديدة

المديرية العامة للشؤون العقارية دائرة تملك غير اللبنانيين/نفي الملكية تعلن معاودة استقبال المواطنين والمعاملات الجديدة



أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية دائرة تملك غير اللبنانيين/نفي الملكية عن معاودة استقبال المواطنين والمعاملات الجديدة حصرًا يومي الثلثاء والاربعاء من كل اسبوع.