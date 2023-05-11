القاضي مروان عبود: حملة إزالة التعديات على الأملاك العامة في بيروت مستمرة

حملة إزالة التعديات على الأملاك العامة في بيروت مستمرة..



أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنه "بناءً لتوجيهات محافظ بيروت القاضي مروان عبود، واستكمالاً لحملة إزالة كافة التعديات على الأملاك العامة على الطرقات وعن الأرصفة وغيرها في كافة مناطق مدينة بيروت، ولجهة توفير سبل السلامة العامة للمشاة والسيارات وحفاظاً على الملك العام، تستمر دائرة السير التابعة لمصلحة الهندسة في بلدية بيروت بمؤازرة من فوج حرس مدينة بيروت منذ يوم الأمس بإزالة العوائق بمختلف أنواعها من أعمدة حديدية، براميل،أحواض النباتات وكل أشكال التعديات على الملك العام، وقد شملت الحملة لغاية اللحظة شارع الأوزاعي منطقة المرزعة،النويري، محيط منطقة برج أبي حيدر،أطراف شارع بربور، حيث ستستمر إزالة التعديات عن الأملاك العامة تباعاً لتشمل كافة شوارع مدينة بيروت".