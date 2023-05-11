إعلان من وزارة المالية عن الرسوم والضرائب والمخالفات السابقة

إعلان من وزارة المالية عن الرسوم والضرائب والمخالفات السابقة

أعلنت وزارة المالية أنه نظرًا لإقتراب نهاية المهلة المحددة للإستفادة من أحكام المادة 22 من الموازنة العامة 2022 حيال الرسوم والضرائب والمخالفات الحاصلة في أوقات سابقة، ستعمد الوزارة إلى إفساح المجال أمام المكلفين في إستمرارية عمل مركزها الإلكتروني يومي السبت والأحد في 13 و14 أيار الحالي كيوم عملٍ عادي، ليتسنى لمن يرغب بالتسديد إلكترونيًا وإجراء العمليات المتوجبة.

