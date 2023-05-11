وزير الاقتصاد الإيراني يصل الى جدة

وصول وزير الاقتصاد الإيراني الى جدة



وصلَ وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي الى جُدة في زيارةٍ لـلسعودية على رأسِ وفدٍ اقتصاديٍ رفيعِ المستوى.



ومن المقررِ أن يَعقِدَ خاندوزي اجتماعاتٍ ثنائيةً مع المسؤولينَ السعوديين، إلى جانبِ إلقاءِ كلمةِ إيران خلالَ اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية.



وتعدُ الزيارةُ أولَ لقاءٍ رسميٍ لمسؤولٍ إيرانيٍ حكومي بعد اتفاقِ طهران والرياض الذي وُقعَ في بكين.



وفي غضون ذلك، أكدَ وزيرُ الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان أن السعودية عيّنَت سفيرَها لدى طهران الثلاثاء الماضي وايران ستقومُ بخطوةٍ مماثلةٍ قريبا.