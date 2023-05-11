رئيس تيار المردة في اليرزة ولقاء مع البخاري... فرنجية: اللقاء كان وديّاً وممتازاً

رئيس تيار المردة في اليرزة ولقاء مع البخاري

عُقد اجتماعٌ بين السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في دارتِه في اليرزة مع رئيسِ تيار المردة سليمان فرنجية.



وأكدت مصادر ديبلوماسية للـLBCI أنه لم يكن هناك من زيارةٍ مقررةٍ للسفيرِ السعودي إلى بنشعي وكل ما يتمُ تناقلُه عن أن السفير سيزور فرنجية الاسبوع المقبل لنقل دعوة له لزيارةِ المملكة هو كلامٌ عار عن الصحة.



وبعد اللقاء غرد فرنجية قائلاً: "شكراً على دعوة سفير المملكة العربية السعودية الكريمة، اللقاء كان وديّاً وممتازاً".