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يعقوبيان عن قانون تعديل الشراء العام: يُشتمّ منه رائحة العودة الى الصفقات

طعن أمام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام .. يعقوبيان عن قانون تعديل الشراء العام: يُشتمّ منه رائحة العودة الى الصفقات

تقدّم عدد من النواب بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بقانون تعديل الشراء العام الذي أقره مجلس النواب بتاريخ 19 نيسان الماضي. النائبة بولا يعقوبيان اعتبرت ان التعديلات ليست بريئة ويُشتمّ منها رائحة العودة الى الصفقات.