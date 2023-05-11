ابي رميا: انطلاق مهام لجنة تقصي الحقائقِ المنبثقة عن لجنة الشباب والرياضة في ملف مسبحِ اميل لحود الاولمبي

ابي رميا: لجنة الشباب والرياضة رفعت الى هيئة المجلس النيابي العامة طلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول مسبحِ اميل لحود



أعلنَ النائب سيمون ابي رميا بعدَ اجتماعِ لجنةِ الشباب والرياضة النيابية انطلاقَ مهامِ لجنةِ تقصي الحقائقِ المنبثقة عن لجنةِ الشباب والرياضة في ملفِ مسبحِ اميل لحود الاولمبي التي ستجتمعُ دوريًا كلَ اربعاء بحضورِ القاضي جون القزي كمستشارٍ والذي تمّ اختيارُه بعد التواصلِ مع وزيرِ العدل هنري الخوري.



كما رفعَت لجنةُ الشباب والرياضة الى هيئةِ المجلس النيابي العامة طلبَ إنشاءِ لجنةِ تحقيقٍ برلمانيةٍ حولَ مسبحِ اميل لحود على ان يوضعَ على جدولِ اعمالِ اولِ جلسةٍ تشريعية.