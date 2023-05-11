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فياض من السراي: نطالب مصرف لبنان بتحويل الأموال التي جبتها مؤسسة كهرباء لبنان بالليرة اللبنانية الى الدولار
أخبار لبنان
2023-05-11 | 07:28
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فياض من السراي: نطالب مصرف لبنان بتحويل الأموال التي جبتها مؤسسة كهرباء لبنان بالليرة اللبنانية الى الدولار
اجتماع ثان لميقاتي بحث موازنة العام 2023
بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ظهر اليوم في السرايا الحكومية، موضوع الموازنة العامة للعام 2023، في اجتماع شارك فيه نائب رئيس حكومة سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.
من جهة أخري، ورأس ميقاتي اجتماعا مخصصا للبحث في أوضاع كهرباء نهر البارد شارك فيه وزير الطاقة والمياه وليد فياض، والنائب أحمد الخير، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
فياض
وبعد الاجتماع، قال الوزير فياض: "خصص الاجتماع للبحث في رفع انتاج كهرباء نهر البارد، ووضع الموظفين الذين انتقلوا من امتياز نهر البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان، وضوابط هذا الانتقال لدى الخدمة المدنية".
واشار إلى أن هناك أمورا إدارية يتم العمل عليها بين كهرباء لبنان ومجلس الخدمة المدنية، ونحن نعمل لتسريع هذا الموضوع لكي يتم تثبيت الموظفين ويحصلوا على رواتبهم بشكل منتظم، وقال:" تطرقنا الى موضوع اعادة تأهيل هذا المعمل ليتمكن من انتاج الطاقة بشكل أكبر، وهذا كله يتطلب حضور الموظفين ومثابرتهم على العمل بشكل منتظم، ووضع خطة فنية للمتطلبات لزيادة الإنتاج".
وأكد وزير الطاقة أنه بوجود تعرفة جيدة من كهرباء لبنان بعد تعديلها، تصبح كل الإستثمارات ممكنة، مطالبا مصرف لبنان بتحويل الأموال التي جبتها مؤسسة كهرباء لبنان بالليرة اللبنانية الى الدولار، لأن معظم الاستثمارات تتطلب عملة صعبة.
أخبار لبنان
كهرباء نهر البارد
ميقاتي
فياض
موازنة
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